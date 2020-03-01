Игало "готов пролить свою кровь" ради "Юнайтед"

Одион Игало Нападающий Одион Игало заявил, что готов "пролить свою кровь" за "Манчестер Юнайтед".

Арендованный в январе у "Шанхай Шеньхуа" игрок сборной Нигерии прибыл на "Олд Траффорд" с огромной мотивацией, ведь Один является фанатом "Юнайтед" с детства.

Учитывая это, 30-летний Игало, в минувший четверг открывший счет своим голам за "красных дьяволов", отличившись против "Брюгге" в Лиге Европы, обещает не щадить себя в период своей краткосрочной аренды.

"Я готов стараться изо всех сил, если снова получу шанс. Об этом я мечтаю — мечтаю еще с детства. Теперь это в моих руках, поэтому я буду сражаться ради этого. Я готов пролить свою кровь ради этого".

"Я по-прежнему упорно работаю на каждой тренировке и выполняю дополнительные упражнения, чтобы достичь необходимого уровня. Когда я выйду на поле, то буду стараться изо всех сил", — сообщил Игало официальному веб-сайту МЮ.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. iiroquez 01.03.2020 16:49 # iiroquez
    Из заднего прохода.

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  2. alexomck 01.03.2020 16:23 # alexomck
    АФу переливание нужно?

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  3. nir-vana 01.03.2020 16:01 # nir-vana
    желательно в еду в столовой команды

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