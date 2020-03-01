Сульшер считает, что Фред адаптировался к Премьер-Лиге

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил прогресс полузащитника Фреда.

Долгое время Фред, купленный у "Шахтера" за 52 миллиона фунтов в 2018 году, казался большим трансферным провалом для клуба с "Олд Траффорд".



Однако по ходу этого сезона 26-летний бразилец преодолел этот скептицизм и посреди этой недели совершил свое первое результативное действие в текущей кампании, отметившись дублем против "Брюгге" в Лиге Европы. Сульшер чувствует, что Фред подстроился под требования английского футбола.



"Он адаптировался. В Премьер-Лиге тебе приходится больше играть в одно-два касания. У тебя нет времени, чтобы совершить три-четыре касания или поставить шипы на мяч — все эти мелкие привычки бразильских игроков появились от более медленного футбола".



"Фред прошел это испытание. Ему было тяжело в первый сезон, но он знал, что мы верим в него. У него первоклассные человеческие качества".



"В прошлом сезоне ему было немного сложно из-за языкового барьера, но к нам пришел (тренер) Мартин Перт, который свободно говорит по-португальски", — цитирует Сульшера Daily Mail.