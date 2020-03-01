Рауль Хименес: "Я открыт ко всему"

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес намекнул, что он открыт к переходу в более серьезный клуб.

28-летний мексиканец, которого год назад "волки" выкупили у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов, великолепно проводит этот сезон, забив 15 голов и отдав девять результативных передач в рамках Премьер-Лиги и Лиги Европы.



Согласно слухам, большие клубы не оставили без внимания успехи Хименеса. Сам Рауль, одним из претендентов на которого называется "Манчестер Юнайтед", допускает свой уход на повышение, но признает, что договориться с "волками" будет непросто.



"Мое будущее? Я всегда открыт ко всему, но у меня есть контракт до 2023 года", — сообщил Хименем ESPN Mexico.