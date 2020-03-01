Анонс финала Кубка Лиги
В воскресенье на "Уэмбли" будет разыгран первый трофей английского сезона 2019/20. В борьбе за Кубок Лиги сойдутся "Астон Вилла" и "Манчестер Сити".
В этот уикенд сперва "Норвич" шокировал "Лестер", а затем "Уотфорд" сотворил сенсацию против "Ливерпуля", поэтому "Астон Виллы" определенно может почерпнуть вдохновение у своих конкурентов по выживанию в противостоянии с явным фаворитом.
Однако "вилланы" едва ли могут рассчитывать, что их соперник недостаточно настроится на этот матч. "Манчестер Сити" слишком далек от титула Премьер-Лиги, поэтому значимость каждого другого трофея повышается.
Кроме того, "горожане" выигрывали Кубок Лиги в двух предыдущих сезонах, продемонстрировав, сколь серьезным для них является это соревнование.
- Это будет девятый финал Кубка Лиги для "Виллы". Только "Ливерпуль" участвовал в нем чаще (12). При этом бирмингемцы завоевали трофей пять раз.
- "Сити" побеждал в Кубке Лиги шесть раз — только у "Ливерпуля" побед больше (восемь). "Горожане" брали трофей четыре раза в шести предыдущих сезонах.
- "Сити" выиграл семь из восьми последних встреч с "Виллой" во всех соревнованиях с общим счетом 26:3.
- Это будет 25-й финал для Хосепа Гвардиолы в его тренерской карьере. 20 из 24 предыдущих он выиграл, включая все пять с "Сити" (два Суперкубка Англии, два Кубка Лиги, один Кубок Англии). В четырех из семи его последних финалов приходилось бить пенальти.
Полузащитник Данни Дринкуотер не поможет "Вилле" в финале, потому что заигран за другой клуб. Джон Макгинн травмирован.
"Сити" на несколько недель потерял с травмой задней поверхности бедра защитника Эмерика Лапорта. Давид Сильва и Серхио Агуэро может вернуться в старт относительно выезда к "Реалу" в Лиге Чемпионов.
Кубок Лиги. Финал
"Астон Вилла" — "Манчестер Сити"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30
01.03.2020 13:00
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КОРОЛИ!!!
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КУБОК КОРОЛЕЙ!!!
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27.02.2020 02:00 # удалить
mc-od
Всё, абсолютно всё, как я и предсказывал.)) Уверен, даже самые упоротые хэйтеры и то баблишек подняли. Конечно, Маарез с Жезусом должны были всё раньше решать...
Ну да ладно, едем дальше. На выходных КОРОЛЯМ уже новый трофей предстоить выигрывать. Кароч, скриньте.)) Всем добра!
Источник: http://fapl.ru/posts/76932/?c=1
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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кубок маншестер сити
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