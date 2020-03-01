Анонс финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В воскресенье на "Уэмбли" будет разыгран первый трофей английского сезона 2019/20. В борьбе за Кубок Лиги сойдутся "Астон Вилла" и "Манчестер Сити".

В этот уикенд сперва "Норвич" шокировал "Лестер", а затем "Уотфорд" сотворил сенсацию против "Ливерпуля", поэтому "Астон Виллы" определенно может почерпнуть вдохновение у своих конкурентов по выживанию в противостоянии с явным фаворитом.

Однако "вилланы" едва ли могут рассчитывать, что их соперник недостаточно настроится на этот матч. "Манчестер Сити" слишком далек от титула Премьер-Лиги, поэтому значимость каждого другого трофея повышается.

Кроме того, "горожане" выигрывали Кубок Лиги в двух предыдущих сезонах, продемонстрировав, сколь серьезным для них является это соревнование.

- Это будет девятый финал Кубка Лиги для "Виллы". Только "Ливерпуль" участвовал в нем чаще (12). При этом бирмингемцы завоевали трофей пять раз.
- "Сити" побеждал в Кубке Лиги шесть раз — только у "Ливерпуля" побед больше (восемь). "Горожане" брали трофей четыре раза в шести предыдущих сезонах.
- "Сити" выиграл семь из восьми последних встреч с "Виллой" во всех соревнованиях с общим счетом 26:3.
- Это будет 25-й финал для Хосепа Гвардиолы в его тренерской карьере. 20 из 24 предыдущих он выиграл, включая все пять с "Сити" (два Суперкубка Англии, два Кубка Лиги, один Кубок Англии). В четырех из семи его последних финалов приходилось бить пенальти.

Полузащитник Данни Дринкуотер не поможет "Вилле" в финале, потому что заигран за другой клуб. Джон Макгинн травмирован.

"Сити" на несколько недель потерял с травмой задней поверхности бедра защитника Эмерика Лапорта. Давид Сильва и Серхио Агуэро может вернуться в старт относительно выезда к "Реалу" в Лиге Чемпионов.

Кубок Лиги. Финал
"Астон Вилла" — "Манчестер Сити"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:30


Метки анонс матча, Астон Вилла, Кубок Лиги, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2020 13:00

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  1. scholes22 01.03.2020 13:40 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  2. slash-lfc 01.03.2020 13:35 # slash-lfc
    КУБОК КОРОЛЕЙ!!!

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  3. mc-od 01.03.2020 13:15 # mc-od
    27.02.2020 02:00 # удалить
    mc-od

    Всё, абсолютно всё, как я и предсказывал.)) Уверен, даже самые упоротые хэйтеры и то баблишек подняли. Конечно, Маарез с Жезусом должны были всё раньше решать...

    Ну да ладно, едем дальше. На выходных КОРОЛЯМ уже новый трофей предстоить выигрывать. Кароч, скриньте.)) Всем добра!

    Источник: http://fapl.ru/posts/76932/?c=1

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  4. rap-woiska 01.03.2020 13:14 # rap-woiska
    кубок маншестер сити

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