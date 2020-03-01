28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 1 марта, двумя поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция
В преддверии выезда к "Эвертону" наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал поражение 4:0 на "Гудисон Парк" в прошлом сезоне низшей точкой своей тренерской карьеры. Прошедший с тех пор год позволит оценить, какого прогресса добились "красные дьяволы", которым нужен положительный результат, чтобы приблизиться к буксующему "Челси". "Ириски" одержали четыре победы в семи последних домашних встречах с "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги при двух поражениях.
"Эвертону" предстоит оценить состояние защитника Люки Диня, который пропустил матч с "Арсеналом" из-за проблем мышечного характера. У Моргана Шнайдерлена травма колена. Андре Гомеш и Тео Уолкотт уже в строю.
"Юнайтед" рискует недосчитаться нападающего Антони Мартиаля. По-прежнему лечится Маркус Рэшфорд.
ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция
Отстранение "Манчестер Сити" от Лиги Чемпионов только повышает градус противостояния между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном". "Волки" почувствовали вкус к еврокубкам в этом сезоне и, вероятно, теперь жаждут проверить себя в элитном континентальном турнире. "Шпоры" находятся в шаге от своего третьего подряд поражения с учетом всех соревнований, чего с ними еще не случалось в этом сезоне. В декабре 2018 "Вулверхэмптон" одержал свою единственную победу в семи последних встречах с "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата — 1:3 на "Уэмбли".
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн приступил к легким тренировкам, но все еще далек от выхода на поле. Сон Хен Мин едва перенес операцию на руке. Также вне игры Хуан Фойт, Мусса Сиссоко и Райан Сессеньон.
"Вулверхэмптон" не сможет рассчитывать на вингбека Хонни. Остальные игроки должны быть в порядке.
01.03.2020 12:00
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Последние комментарии:
Кстати, у леди Челси реальный анбиттен намечается, по потерянным на первом месте идут. А вчера еще и кубок Лиги у Арсенала выиграли.
Нужно в конце сезона их тренера вместо Лэмпса в основную команду.
(ответить)
01.03.2020 12:03 #
chronicle
Да, пенисы мне на ебало
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/76995/?c=1
(ответить)
Да уж. Клопп уже не тот, поплыл, поскорее бы среда, чтобы обоссать этого пса на Стэмфорд Бридж.
(ответить)
интересно в футболе были другие такие случаи, когда команда больше года выигрывает за счёт отскоков и судейских ошибок или Ливерпуль первый такой
(ответить)
Arsenal’s season highlights 2019/20:
• Watford 3-0 Liverpool.
• Serge Gnabry scoring against Chelsea & Spurs.
• When Pépé dribbled past Van Dijk.
• Having nice kits.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Сити - Лжедмитрий
(ответить)
А вот и ТОП тимы сегодня играют,
Алга Тоттенхэм, Алга Аллах!
(ответить)
Ну тут к бабке не ходи, что ириски с волками пободаются
(ответить)
Тринольпуль чи куколды лосей?
(ответить)
Тянут вротфорд, единственная интрига осталась в зоне вылета, хоть где-то напряжение создать
(ответить)
здарова дети шлюх.
кажется вы забыли что Ливерпуль действующий чемпион ЕВРОПЫ и МИРА,и без 4ёх побед чемпион Англии. у меня всё.
(ответить)
Зеропуки, как вы?
(ответить)
Выносите уже золотой страпон Лузерхую!
(ответить)
Это абсолютно новый Ливерпуль
(ответить)
Сегодня воскресенье.
Пенсам печенье.
Ливерпукам спать хуи сосать
(ответить)
День ничьих
(ответить)
На классе Эвертон и Волки
(ответить)
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