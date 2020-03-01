28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 1 марта, двумя поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция



В преддверии выезда к "Эвертону" наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал поражение 4:0 на "Гудисон Парк" в прошлом сезоне низшей точкой своей тренерской карьеры. Прошедший с тех пор год позволит оценить, какого прогресса добились "красные дьяволы", которым нужен положительный результат, чтобы приблизиться к буксующему "Челси". "Ириски" одержали четыре победы в семи последних домашних встречах с "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги при двух поражениях.



"Эвертону" предстоит оценить состояние защитника Люки Диня, который пропустил матч с "Арсеналом" из-за проблем мышечного характера. У Моргана Шнайдерлена травма колена. Андре Гомеш и Тео Уолкотт уже в строю.



"Юнайтед" рискует недосчитаться нападающего Антони Мартиаля. По-прежнему лечится Маркус Рэшфорд.



ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Отстранение "Манчестер Сити" от Лиги Чемпионов только повышает градус противостояния между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном". "Волки" почувствовали вкус к еврокубкам в этом сезоне и, вероятно, теперь жаждут проверить себя в элитном континентальном турнире. "Шпоры" находятся в шаге от своего третьего подряд поражения с учетом всех соревнований, чего с ними еще не случалось в этом сезоне. В декабре 2018 "Вулверхэмптон" одержал свою единственную победу в семи последних встречах с "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата — 1:3 на "Уэмбли".



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн приступил к легким тренировкам, но все еще далек от выхода на поле. Сон Хен Мин едва перенес операцию на руке. Также вне игры Хуан Фойт, Мусса Сиссоко и Райан Сессеньон.



"Вулверхэмптон" не сможет рассчитывать на вингбека Хонни. Остальные игроки должны быть в порядке.