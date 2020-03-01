28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Эвертон — Манчестер Юнайтед В воскресенье, 1 марта, двумя поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция

В преддверии выезда к "Эвертону" наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал поражение 4:0 на "Гудисон Парк" в прошлом сезоне низшей точкой своей тренерской карьеры. Прошедший с тех пор год позволит оценить, какого прогресса добились "красные дьяволы", которым нужен положительный результат, чтобы приблизиться к буксующему "Челси". "Ириски" одержали четыре победы в семи последних домашних встречах с "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги при двух поражениях.

"Эвертону" предстоит оценить состояние защитника Люки Диня, который пропустил матч с "Арсеналом" из-за проблем мышечного характера. У Моргана Шнайдерлена травма колена. Андре Гомеш и Тео Уолкотт уже в строю.

"Юнайтед" рискует недосчитаться нападающего Антони Мартиаля. По-прежнему лечится Маркус Рэшфорд.

ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция

Отстранение "Манчестер Сити" от Лиги Чемпионов только повышает градус противостояния между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном". "Волки" почувствовали вкус к еврокубкам в этом сезоне и, вероятно, теперь жаждут проверить себя в элитном континентальном турнире. "Шпоры" находятся в шаге от своего третьего подряд поражения с учетом всех соревнований, чего с ними еще не случалось в этом сезоне. В декабре 2018 "Вулверхэмптон" одержал свою единственную победу в семи последних встречах с "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата — 1:3 на "Уэмбли".

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн приступил к легким тренировкам, но все еще далек от выхода на поле. Сон Хен Мин едва перенес операцию на руке. Также вне игры Хуан Фойт, Мусса Сиссоко и Райан Сессеньон.

"Вулверхэмптон" не сможет рассчитывать на вингбека Хонни. Остальные игроки должны быть в порядке.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2020 12:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. ry-l 01.03.2020 13:28 # ry-l
    Кстати, у леди Челси реальный анбиттен намечается, по потерянным на первом месте идут. А вчера еще и кубок Лиги у Арсенала выиграли.

    Нужно в конце сезона их тренера вместо Лэмпса в основную команду.

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  2. zheka000000 01.03.2020 13:27 # zheka000000
    01.03.2020 12:03 #
    chronicle

    Да, пенисы мне на ебало
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    Источник: http://fapl.ru/posts/76995/?c=1

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  3. ba-29 01.03.2020 13:20 # ba-29
    Да уж. Клопп уже не тот, поплыл, поскорее бы среда, чтобы обоссать этого пса на Стэмфорд Бридж.

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  4. alexomck 01.03.2020 13:17 # alexomck
    интересно в футболе были другие такие случаи, когда команда больше года выигрывает за счёт отскоков и судейских ошибок или Ливерпуль первый такой

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  5. slash-lfc 01.03.2020 13:08 # slash-lfc
    Arsenal’s season highlights 2019/20:

    • Watford 3-0 Liverpool.
    • Serge Gnabry scoring against Chelsea & Spurs.
    • When P&#233;p&#233; dribbled past Van Dijk.
    • Having nice kits.

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  6. slash-lfc 01.03.2020 13:05 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  7. ian 01.03.2020 13:03 # ian
    Сити - Лжедмитрий

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  8. anabanana94 01.03.2020 13:01 # anabanana94
    А вот и ТОП тимы сегодня играют,

    Алга Тоттенхэм, Алга Аллах!

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  9. narcot-fake 01.03.2020 12:58 # narcot-fake
    Ну тут к бабке не ходи, что ириски с волками пободаются

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  10. narcot-fake 01.03.2020 12:57 # narcot-fake
    Тринольпуль чи куколды лосей?

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  11. ygyrbendar 01.03.2020 12:39 # ygyrbendar
    Тянут вротфорд, единственная интрига осталась в зоне вылета, хоть где-то напряжение создать

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  12. rap-woiska 01.03.2020 12:30 # rap-woiska
    здарова дети шлюх.

    кажется вы забыли что Ливерпуль действующий чемпион ЕВРОПЫ и МИРА,и без 4ёх побед чемпион Англии. у меня всё.

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  13. thegodfather 01.03.2020 12:26 # thegodfather
    Зеропуки, как вы?

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  14. gameboy 01.03.2020 12:25 # gameboy
    Выносите уже золотой страпон Лузерхую!

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  15. kler 01.03.2020 12:17 # kler
    Это абсолютно новый Ливерпуль

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  16. mototroller 01.03.2020 12:09 # mototroller
    Сегодня воскресенье.
    Пенсам печенье.
    Ливерпукам спать хуи сосать

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  17. ry-l 01.03.2020 12:03 # ry-l
    День ничьих

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  18. homer-simpson 01.03.2020 12:03 # homer-simpson
    На классе Эвертон и Волки

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