Дини рассказал, что "Уотфорд" сделал Ловрена своей мишенью

Капитан "Уотфорда" Трой Дини признался, что его команда намеренно сделала своей мишенью защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Накануне "Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив на "Викаридж Роуд" со счетом 3:0. "Красные" были беззубы в атаке и много ошибались в обороне.



Плохая игра "Ливерпуля" в обороне объясняется в том числе и тем, что главный тренер Юрген Клопп был вынужден задействовать в качестве партнера Виргила Ван Дейка по центру защиты не Джо Гомеса, у которого возникли небольшие проблемы со здоровьем, а Ловрена, и "шершни" этим сполна воспользовались, увидев в 30-летнем хорвате слабое звено.



"Ван Дейк — первоклассный игрок. На мой взгляд, он находится в пятерке лучших защитников мира. От него сложно что-либо получить — он высокий, быстрый и сильный, поэтому из них двоих ты предпочитаешь играть против того, кто слабее".



"Я не хочу проявить неуважение и сказать, что Ловрен является более слабым защитником, но я знал, что с его стороны тоже есть желание бороться со мной. Это свойственно моей игре, и если ты хочешь попробовать бороться со мной, готовься к тяжелому вечеру".



"Так и было в случае с первым голом. Он пытался побороть меня при вбросе аута, а я сделал так, чтобы мяч перескочил через нас, и мы забили гол. Он пытался побороть меня вместо того, чтобы следить за мячом", — сообщил Дини Sky Sports.