Дини рассказал, что "Уотфорд" сделал Ловрена своей мишенью

Трой Дини и Деян Ловрен Капитан "Уотфорда" Трой Дини признался, что его команда намеренно сделала своей мишенью защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Накануне "Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив на "Викаридж Роуд" со счетом 3:0. "Красные" были беззубы в атаке и много ошибались в обороне.

Плохая игра "Ливерпуля" в обороне объясняется в том числе и тем, что главный тренер Юрген Клопп был вынужден задействовать в качестве партнера Виргила Ван Дейка по центру защиты не Джо Гомеса, у которого возникли небольшие проблемы со здоровьем, а Ловрена, и "шершни" этим сполна воспользовались, увидев в 30-летнем хорвате слабое звено.

"Ван Дейк — первоклассный игрок. На мой взгляд, он находится в пятерке лучших защитников мира. От него сложно что-либо получить — он высокий, быстрый и сильный, поэтому из них двоих ты предпочитаешь играть против того, кто слабее".

"Я не хочу проявить неуважение и сказать, что Ловрен является более слабым защитником, но я знал, что с его стороны тоже есть желание бороться со мной. Это свойственно моей игре, и если ты хочешь попробовать бороться со мной, готовься к тяжелому вечеру".

"Так и было в случае с первым голом. Он пытался побороть меня при вбросе аута, а я сделал так, чтобы мяч перескочил через нас, и мы забили гол. Он пытался побороть меня вместо того, чтобы следить за мячом", — сообщил Дини Sky Sports.


Метки Дини, Ливерпуль, Ловрен, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2020 11:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. frisby 01.03.2020 11:23 # frisby
    не надо делать лаврена козлом отпущения... хотя выпиздить его давным давно пора. НО виновата в поражении ВСЯ команда...и тренер в том числе. ВСЕ рано или поздно проигрывают. Надеюсь никто не забыл что мы на данный момент клубные чемпионы Мира и Европы и скоро возьмем АПЛ.

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  2. liverpool1892est 01.03.2020 11:12 # liverpool1892est
    Ловрен и Кариус легенды Ливерпуля! Как вы земляные черви смеете поднимать на них свои кривые ручонки!

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  3. ibe 01.03.2020 11:06 # ibe
    Блеа просто пристрелите это тело

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  4. fanstevengerrard 01.03.2020 11:05 # fanstevengerrard
    О чем я и многие тут говорили -долбоеб даже не среагировал никак на мяч, просто хотел удержать Дини.
    До первого гола еще было 2 момента как раз-таки после ошибки этого хорватского ебана.
    Когда уже продадут это недоразумение...

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  5. blackdreamer 01.03.2020 11:02 # blackdreamer
    хватит эту тварь выпускать на поле
    в прошлом сезоне его фейл в игре с сити стоил чемпионства
    клоп опять держит своих друзьяшек
    ждем контракт новый на 5 лет с уебком хорватом
    будет как с минолетом

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