Дини рассказал, что "Уотфорд" сделал Ловрена своей мишенью
Капитан "Уотфорда" Трой Дини признался, что его команда намеренно сделала своей мишенью защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Накануне "Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив на "Викаридж Роуд" со счетом 3:0. "Красные" были беззубы в атаке и много ошибались в обороне.
Плохая игра "Ливерпуля" в обороне объясняется в том числе и тем, что главный тренер Юрген Клопп был вынужден задействовать в качестве партнера Виргила Ван Дейка по центру защиты не Джо Гомеса, у которого возникли небольшие проблемы со здоровьем, а Ловрена, и "шершни" этим сполна воспользовались, увидев в 30-летнем хорвате слабое звено.
"Ван Дейк — первоклассный игрок. На мой взгляд, он находится в пятерке лучших защитников мира. От него сложно что-либо получить — он высокий, быстрый и сильный, поэтому из них двоих ты предпочитаешь играть против того, кто слабее".
"Я не хочу проявить неуважение и сказать, что Ловрен является более слабым защитником, но я знал, что с его стороны тоже есть желание бороться со мной. Это свойственно моей игре, и если ты хочешь попробовать бороться со мной, готовься к тяжелому вечеру".
"Так и было в случае с первым голом. Он пытался побороть меня при вбросе аута, а я сделал так, чтобы мяч перескочил через нас, и мы забили гол. Он пытался побороть меня вместо того, чтобы следить за мячом", — сообщил Дини Sky Sports.
01.03.2020 11:00
Просмотров: 1350
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не надо делать лаврена козлом отпущения... хотя выпиздить его давным давно пора. НО виновата в поражении ВСЯ команда...и тренер в том числе. ВСЕ рано или поздно проигрывают. Надеюсь никто не забыл что мы на данный момент клубные чемпионы Мира и Европы и скоро возьмем АПЛ.
(ответить)
Ловрен и Кариус легенды Ливерпуля! Как вы земляные черви смеете поднимать на них свои кривые ручонки!
(ответить)
Блеа просто пристрелите это тело
(ответить)
О чем я и многие тут говорили -долбоеб даже не среагировал никак на мяч, просто хотел удержать Дини.
До первого гола еще было 2 момента как раз-таки после ошибки этого хорватского ебана.
Когда уже продадут это недоразумение...
(ответить)
хватит эту тварь выпускать на поле
в прошлом сезоне его фейл в игре с сити стоил чемпионства
клоп опять держит своих друзьяшек
ждем контракт новый на 5 лет с уебком хорватом
будет как с минолетом
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий