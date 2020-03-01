Де Брюйне предпочитает трофеи, а не индивидуальные награды

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его волнуют трофеи, а не индивидуальные награды.

Забив девять голов и отдав 16 результативных передач, Де Брюйне стал одним из фаворитов на звание лучшего игрока этого сезона Премьер-Лиги. Награда лучшего плеймейкера и вовсе уже почти в кармане у Кевина.



Однако 28-летний бельгиец хочет побеждать не один, а с командой, и поэтому воскресный финал Кубка Лиги с "Астон Виллой" имеет для него особое значение.



"Прошлый сезон получился смешанным, потому что я провел так долго в лазарете, но важнее, что команда выступила невероятным образом".



"Я упорно работал, чтобы вернуться как можно быстрее и быть в состоянии помогать команде в этом сезоне. Я чувствую, что вернулся на хороший уровень, но опять же: мой фокус на команде".



"У меня хорошие показатели, но я не буду помнить сезон по количеству голов и созданных моментов. Ты помнишь сезон по матчам и трофеям, которые выиграл, и именно на это я надеюсь", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.