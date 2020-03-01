Де Брюйне предпочитает трофеи, а не индивидуальные награды

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что его волнуют трофеи, а не индивидуальные награды.

Забив девять голов и отдав 16 результативных передач, Де Брюйне стал одним из фаворитов на звание лучшего игрока этого сезона Премьер-Лиги. Награда лучшего плеймейкера и вовсе уже почти в кармане у Кевина.

Однако 28-летний бельгиец хочет побеждать не один, а с командой, и поэтому воскресный финал Кубка Лиги с "Астон Виллой" имеет для него особое значение.

"Прошлый сезон получился смешанным, потому что я провел так долго в лазарете, но важнее, что команда выступила невероятным образом".

"Я упорно работал, чтобы вернуться как можно быстрее и быть в состоянии помогать команде в этом сезоне. Я чувствую, что вернулся на хороший уровень, но опять же: мой фокус на команде".

"У меня хорошие показатели, но я не буду помнить сезон по количеству голов и созданных моментов. Ты помнишь сезон по матчам и трофеям, которые выиграл, и именно на это я надеюсь", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2020 10:10

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  1. scholes22 01.03.2020 11:37 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  2. mc-od 01.03.2020 11:18 # mc-od
    КОРОЛЬ!!!

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  3. smokekush 01.03.2020 10:23 # smokekush
    Как же время летит рыжему уже 28 окуеть чёт

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