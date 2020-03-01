Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Маркус Рэшфорд еще сыграет в этом сезоне.

Как известно, Рэшфорд не выходит на поле с 15 января, когда он получил травму спины. Тогда же появились опасения, что 22-летний англичанин может пропустить остаток сезона.



Однако свежие медицинские тесты говорят о том, что не все так плохо. Маркус должен вернуться на концовку сезона, не говоря уже о Евро-2020.



"Результаты углубленного обследования получились довольно позитивными, но ему все равно нужно дать время. Он отчаянно хочет вернуться, но не вернется, пока не будет полностью готов".



"Пройдут еще пара месяцев, прежде чем мы увидим его. Здесь нельзя спешить. Но когда Маркус выздоровеет, он станет сильнее, а его возвращение придаст нам большой импульс".



"Он хочет помочь нам в концовке сезона, и поэтому он надеется, что парни задержатся в Лиге Европе и Кубке Англии. Также у нас есть Премьер-Лига", — цитирует Сульшера Daily Mirror.