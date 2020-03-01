Анчелотти впечатлен Сульшером в этом сезоне

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что впечатлен своим коллегой Оле Гуннаром Сульшером из "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "Юнайтед" является главной угрозой замыкающему топ-4 Премьер-Лиги "Челси", который накануне снова потерял очки, сыграв с "Борнмутом" только вничью 2:2.



Анчелотти отмечает, как Сульшер стабилизировал игру и результаты "Юнайтед" по ходу этого сезона, и ожидает сложнейшего матча, когда в воскресенье "красные дьяволы" пожалуют на "Гудисон Парк".



"Каждый раз, когда я противостоял "Манчестер Юнайтед" в своей карьере, я противостоял сэру Алексу Фергюсону, одному из своих тяжелейших соперников".



"Оле все еще молод по тренерским меркам, и я думаю, его работа в этом сезоне производит впечатление. Любая команда, которой удалось обыграть дважды "Манчестер Сити" и дважды "Челси", опасна".



"Юнайтед" улучшил свое положение в таблице за последние три месяца, и мы ожидаем столкнуться с уверенным в себе соперником, где на каждой позиции играют ведущие игроки своих сборных".



"Наша мотивация в том, чтобы попытаться сократить отставание от "Юнайтед" до всего двух очков и показать правильный характер и целеустремленность после случившегося на прошлой неделе", — сообщил Анчелотти в программе к матчу с МЮ.