Клопп: "Снова сможем играть в свободный футбол"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он не ожидал проиграть "Уотфорду", но надеется, что это поражение раскрепостит его команду.

До поражения 3:0 на "Викаридж Роуд" в субботу подопечные Клоппа не проигрывали в Премьер-Лиге на протяжении 44 матчей, в последние месяцы превратившись в машину по набору очков.



"Ливерпуль" стабильно добивался результата, хотя зачастую играл неважно. Учитывая это, Юрген даже рад, что его команда избавилась от источника давления.



"Нет, у меня не было предчувствия насчет скорого поражения, и это нормально. Многие люди скажут, что наше первое поражение назревало — поздравляю их, но я этого не чувствовал".



"Мы должны были проиграть матч в какой-нибудь момент. Не могу сказать, что мы ожидали этого, но однажды это должно было случиться. Сегодня это случилось, и я скорее вижу позитив в том, что мы приблизились к рекорду ("Непобедимых" "Арсенала")".



"Теперь мы снова сможем играть в свободным футбол, не стремясь к рекорду. Мы просто должны стараться снова выигрывать матчи. Этим мы и займемся", — цитирует Клоппа ESPN.