Невилл отметил поражение "Ливерпуля" шампанским
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отметил первое в этом сезоне Премьер-Лиги поражение "Ливерпуля" шампанским.
Команда Юргена Клоппа отправлялась на выезд к "Уотфорду" с серией из 44 матчей подряд без поражений в Премьер-Лиге, зная, что до чемпионства остается всего четыре победы.
Однако "красные" показали на удивление беззубый футбол и крупно проиграли со счетом 3:0. И хотя в чемпионстве "Ливерпуля" сомневаться по-прежнему не приходится, теперь оно оказалось отсрочено.
Результат субботнего матча на "Викаридж Роуд" расстроил болельщиков "Ливерпуля", но Невилл испытал совершенно противоположные эмоции, изобразив их без единого произнесенного слова.
Этот троллинг определенно удался Гари, судя по реакции фанатов злейшего врага "Юнайтед".
February 29, 2020
01.03.2020 00:05
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Стебётся нехило с колбасы. просто артист. чёто все фапловские пеликаны всего лишь после одного поражения залезли под шконарь. грустно им конечно.
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Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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Пописяй ещё этим шампанским на майку ливерпука.спасибо
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маленькие радости маленького человечка. когда нет повода выпить за успехи своей команды, приходится выпивать за неудачи соперников. луууууууузеееееер!!!!
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Гарри в порядке
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* Шутка про приседание на бутылку.*
*Истерический смех*
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Даже этот дауненок ликует. Ну ничо, сегодня можно
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