Невилл отметил поражение "Ливерпуля" шампанским

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отметил первое в этом сезоне Премьер-Лиги поражение "Ливерпуля" шампанским.

Команда Юргена Клоппа отправлялась на выезд к "Уотфорду" с серией из 44 матчей подряд без поражений в Премьер-Лиге, зная, что до чемпионства остается всего четыре победы.



Однако "красные" показали на удивление беззубый футбол и крупно проиграли со счетом 3:0. И хотя в чемпионстве "Ливерпуля" сомневаться по-прежнему не приходится, теперь оно оказалось отсрочено.



Результат субботнего матча на "Викаридж Роуд" расстроил болельщиков "Ливерпуля", но Невилл испытал совершенно противоположные эмоции, изобразив их без единого произнесенного слова.



Этот троллинг определенно удался Гари, судя по реакции фанатов злейшего врага "Юнайтед".



