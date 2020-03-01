Невилл отметил поражение "Ливерпуля" шампанским

Гари Невилл Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отметил первое в этом сезоне Премьер-Лиги поражение "Ливерпуля" шампанским.

Команда Юргена Клоппа отправлялась на выезд к "Уотфорду" с серией из 44 матчей подряд без поражений в Премьер-Лиге, зная, что до чемпионства остается всего четыре победы.

Однако "красные" показали на удивление беззубый футбол и крупно проиграли со счетом 3:0. И хотя в чемпионстве "Ливерпуля" сомневаться по-прежнему не приходится, теперь оно оказалось отсрочено.

Результат субботнего матча на "Викаридж Роуд" расстроил болельщиков "Ливерпуля", но Невилл испытал совершенно противоположные эмоции, изобразив их без единого произнесенного слова.

Этот троллинг определенно удался Гари, судя по реакции фанатов злейшего врага "Юнайтед".


Метки Ливерпуль, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. abracadabra55 01.03.2020 00:42 # abracadabra55
    Стебётся нехило с колбасы. просто артист. чёто все фапловские пеликаны всего лишь после одного поражения залезли под шконарь. грустно им конечно.

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  2. chebrec 01.03.2020 00:39 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

    (ответить)

  3. iiroquez 01.03.2020 00:39 # iiroquez
    Пописяй ещё этим шампанским на майку ливерпука.спасибо

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  4. pavlix76 01.03.2020 00:27 # pavlix76
    маленькие радости маленького человечка. когда нет повода выпить за успехи своей команды, приходится выпивать за неудачи соперников. луууууууузеееееер!!!!

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  5. master-fakaster 01.03.2020 00:16 # master-fakaster
    Гарри в порядке

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  6. pistolero-lfc 01.03.2020 00:15 # pistolero-lfc
    * Шутка про приседание на бутылку.*

    *Истерический смех*

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  7. kagawa 01.03.2020 00:13 # kagawa
    Даже этот дауненок ликует. Ну ничо, сегодня можно

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