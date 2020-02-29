"50 на 50", что Погба вернется к дерби Манчестера

Долгожданное возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на футбольное поле может случиться в дерби против "Манчестер Сити" 8 марта.

Из-за травмы лодыжки и последующего рецидива Погба сыграл только семь матчей в этом сезоне Премьер-Лиги и ни одного в этом календарном году.



И хотя на прошлой неделе наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил, что Погба не близок к возобновлению полноценных тренировок, сейчас L'Equipe называет ожидаемые сроки возвращения Поля в строй.



Французское издание оценивает как "50 на 50" вероятность того, что Погба примет участие в дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в конце следующей недели.



Если этого не случится, Погба точно наберет форму к следующему после дерби матчу "Юнайтед" в Премьер-Лиге — против "Тоттенхэма".