"50 на 50", что Погба вернется к дерби Манчестера

Поль Погба Долгожданное возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на футбольное поле может случиться в дерби против "Манчестер Сити" 8 марта.

Из-за травмы лодыжки и последующего рецидива Погба сыграл только семь матчей в этом сезоне Премьер-Лиги и ни одного в этом календарном году.

И хотя на прошлой неделе наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил, что Погба не близок к возобновлению полноценных тренировок, сейчас L'Equipe называет ожидаемые сроки возвращения Поля в строй.

Французское издание оценивает как "50 на 50" вероятность того, что Погба примет участие в дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в конце следующей недели.

Если этого не случится, Погба точно наберет форму к следующему после дерби матчу "Юнайтед" в Премьер-Лиге — против "Тоттенхэма".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.02.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 173

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 29.02.2020 23:10 # kojan
    обойдутся и без него

    (ответить)

  2. mancunia-planet 29.02.2020 23:05 # mancunia-planet
    В основе места даже нет, не Фернандеша ведь убирать. Фред сейчас охуенно играет. Мактомини есть. Получается не нужен, будет портить всё.)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: