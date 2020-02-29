"50 на 50", что Погба вернется к дерби Манчестера
Долгожданное возвращение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на футбольное поле может случиться в дерби против "Манчестер Сити" 8 марта.
Из-за травмы лодыжки и последующего рецидива Погба сыграл только семь матчей в этом сезоне Премьер-Лиги и ни одного в этом календарном году.
И хотя на прошлой неделе наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер заявил, что Погба не близок к возобновлению полноценных тренировок, сейчас L'Equipe называет ожидаемые сроки возвращения Поля в строй.
Французское издание оценивает как "50 на 50" вероятность того, что Погба примет участие в дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в конце следующей недели.
Если этого не случится, Погба точно наберет форму к следующему после дерби матчу "Юнайтед" в Премьер-Лиге — против "Тоттенхэма".
29.02.2020 23:00
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обойдутся и без него
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В основе места даже нет, не Фернандеша ведь убирать. Фред сейчас охуенно играет. Мактомини есть. Получается не нужен, будет портить всё.)
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