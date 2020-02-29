"Ливерпуль" сенсационно разгромлен "Уотфордом"

"Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, сенсационно уступив в гостях у "Уотфорда" со счетом 3:0.

Впервые с 28 декабря в стартовом составе "шершней" появился защитник Кике Фемения. Он и Исмаила Сарр влились в команду относительно предыдущего матча.



У "красных" с первых минут вышли Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Джо Гомеса и Наби Кейта.



"Ливерпуль" довольно академично начал матч, никуда не спеша и в итоге до перерыва ни разу не попал в створ. "Уотфорд" играл более дерзко и нанес несколько выстрелов, из которых только крученый удар Жерара Деулофеу представлял угрозу — над перекладиной.



Самый опасный момент первого тайма возник за секунды до ухода команд на перерыв. Алиссон неожиданно выпустил мяч из рук в безобидной ситуации, но тут же исправился, заблокировав удар Троя Дини в упор. Вторая попытка нападающего хозяев пробить получилась неточной.



В начала второго тайма Алиссон не позволил отличиться Исмаиле Сарру, но уже на 54-й минуте сенегальский вингер "Уотфорда" исправился, ворвавшись во вратарскую и замкнув короткий прострел Абдулая Дукуре — 1:0.



Пока "Ливерпуль" приходил в себя, "шершни" удвоили счет. Это случилось на 60-й минуте, когда Сарр убежал один на один с Алиссоном и технично подсек мяч перед голкипером — 2:0.



Естественно, "красные" активизировались, но в то же время принялись рисковать, оставляя "Уотфорду" шансы для контратак. На 66-й минуте вышедший у гостей на замену Адам Лаллана с дистанции пробил в штангу.



На 72-й минуте игра для "Ливерпуля" по факту закончилась, потому что Трент Александер-Арнольд ошибся с передачей назад, и Сарр незамедлительно вывел на удар Дини — 3:0.



На 82-й минуте Сарр пробил мимо из выгодной позиции, упустив возможность сделать счет еще крупнее.



"Ливерпуль" получил оглушительную пощечину, которая означает, что рекорд "Непобедимых" "Арсенала" устоит. Возможно, "красные" в этом нуждались, потому что еще в первом тайме было видно, что они не очень-то настроены играть в футбол.



"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче