"Ливерпуль" сенсационно разгромлен "Уотфордом"

Уотфорд "Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, сенсационно уступив в гостях у "Уотфорда" со счетом 3:0.

Впервые с 28 декабря в стартовом составе "шершней" появился защитник Кике Фемения. Он и Исмаила Сарр влились в команду относительно предыдущего матча.

У "красных" с первых минут вышли Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Джо Гомеса и Наби Кейта.

"Ливерпуль" довольно академично начал матч, никуда не спеша и в итоге до перерыва ни разу не попал в створ. "Уотфорд" играл более дерзко и нанес несколько выстрелов, из которых только крученый удар Жерара Деулофеу представлял угрозу — над перекладиной.

Самый опасный момент первого тайма возник за секунды до ухода команд на перерыв. Алиссон неожиданно выпустил мяч из рук в безобидной ситуации, но тут же исправился, заблокировав удар Троя Дини в упор. Вторая попытка нападающего хозяев пробить получилась неточной.

В начала второго тайма Алиссон не позволил отличиться Исмаиле Сарру, но уже на 54-й минуте сенегальский вингер "Уотфорда" исправился, ворвавшись во вратарскую и замкнув короткий прострел Абдулая Дукуре — 1:0.

Пока "Ливерпуль" приходил в себя, "шершни" удвоили счет. Это случилось на 60-й минуте, когда Сарр убежал один на один с Алиссоном и технично подсек мяч перед голкипером — 2:0.

Естественно, "красные" активизировались, но в то же время принялись рисковать, оставляя "Уотфорду" шансы для контратак. На 66-й минуте вышедший у гостей на замену Адам Лаллана с дистанции пробил в штангу.

На 72-й минуте игра для "Ливерпуля" по факту закончилась, потому что Трент Александер-Арнольд ошибся с передачей назад, и Сарр незамедлительно вывел на удар Дини — 3:0.

На 82-й минуте Сарр пробил мимо из выгодной позиции, упустив возможность сделать счет еще крупнее.

"Ливерпуль" получил оглушительную пощечину, которая означает, что рекорд "Непобедимых" "Арсенала" устоит. Возможно, "красные" в этом нуждались, потому что еще в первом тайме было видно, что они не очень-то настроены играть в футбол.

"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 29.02.2020 22:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 29.02.2020 23:12 # pistolero-lfc
    Ливерпцль дарит жизнь этому сайту. Михайло, когда праздник будем отмечать?

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  2. tra-hall 29.02.2020 23:12 # tra-hall
    Ща бы На Уотфорд хотеть поставить.. Все прям такие аналитики и медиумы повылазили))

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  3. gucman 29.02.2020 23:12 # gucman
    Э, колбасники, как настроение?

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  4. m-ballack 29.02.2020 23:12 # m-ballack
    Кто то норм поднял на матче и этот кто-то явно не кин. Какой коэф был?

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  5. shakur 29.02.2020 23:11 # shakur
    Это был пранк

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  6. gucman 29.02.2020 23:11 # gucman
    Бля, хотел же ставить...

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  7. toha-bludsikir 29.02.2020 23:10 # toha-bludsikir
    Ливерпуль заслуживает уважения. Видно что им похуй на все эти рекорды -они хотят лишь трофеи.

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  8. ry-l 29.02.2020 23:07 # ry-l
    29.02.2020 19:32 #
    sausage

    Всё равно Трент в защите норм, не топище, но и далеко не лох. Расхожее тупое мнение, мол он в защите слабоват, это для бедных. Просто ему достаточно редко приходится там светиться. А так он вполне нормальный и цепкий краёк.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/76979/?c=1



    Ахахахахахаахахахаха) в цитаты)

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  9. tra-hall 29.02.2020 23:06 # tra-hall
    Frisby анбиттен обычно сидя на бутылке практикует

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  10. edgarkuznetsov 29.02.2020 23:06 # edgarkuznetsov
    Все ,проебали снова чемпионство

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  11. egornegor 29.02.2020 23:05 # egornegor
    Колбасники могут обратно майки с жирартом прятать на полки, на которых они лежали между 2008-2017 годами. Ну или можете порадоваться первой за 30 лет АПЛ, тут как душа велит

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  12. ry-l 29.02.2020 23:05 # ry-l
    29.02.2020 19:20 #
    sausage

    Вы только посмотрите на биста Джеймса в моменте со вторым голом))) Понятно, что все четверо залей лсжанулись по очереди, но Джеймс) это пздц, даже не пытался ничего сделать. И это уже тенденция, когда он бежит спокойно сзади в пяти метрах от открывающегося игрока атакующей команды. Пенсы, идите на хуй, кто считает этого пассажира топом и бистом. Пусть он вингера играет, пол которым будет крайний защ всегда. Может что-то и получится. Как защитник он вообще неопытен и не катит.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/76979/?c=1





    )))))))))))))))))))))))))))))))

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  13. progressive 29.02.2020 23:04 # progressive
    Проебандий по-делу. Зима близко.

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  14. egornegor 29.02.2020 23:03 # egornegor
    Везти может кому угодно очень долго. Но весь сезон без поражений это нужен уровень игры. В принципе ничего нового.

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  15. wolfsmensch 29.02.2020 23:03 # wolfsmensch
    знал, что нынешнему Ливерпулю анбиттен не по силам и 6 игр подряд ставил на их соперников. и именно сегодня бл% забыл(

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  16. slash-lfc 29.02.2020 23:02 # slash-lfc
    Глоры Прое6алси уже радуются тому, что их помойка сосет Баварии дома 0:3, а ЛФК Уотфорду)) какой же комплекс неудачников и крохотного клуба выработался за последние годы у глоров Пососалси))

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  17. keremet 29.02.2020 23:02 # keremet
    нужно Матипу форму побыстрее набирать, а Ловрена из резерва не выпускать надеюсь это был его последний матч

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  18. irbis85 29.02.2020 23:02 # irbis85
    анбиттен - это для избранных...все давно это знают...

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  19. thegodfather 29.02.2020 23:02 # thegodfather
    кстати все говорят, мол да трент ниочем в защите, но в атаке крут

    так ахахахехехехех, он же сосет у алонсия в атаке?
    алонсия лучший лз лиги!!!!!11

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  20. slash-lfc 29.02.2020 23:01 # slash-lfc
    Как же смешно будет, если Клопп, каждый год клавший xуй на Кубок Англии, из-за этого поражения выставит во вторник основу против Прое6алси и похоронит их последние надежды на какой-нибудь трофей. Ведь без этого поражения с большой вероятностью во вторник вышли бы резервисты.

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