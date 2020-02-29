"Ливерпуль" сенсационно разгромлен "Уотфордом"
"Ливерпуль" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, сенсационно уступив в гостях у "Уотфорда" со счетом 3:0.
Впервые с 28 декабря в стартовом составе "шершней" появился защитник Кике Фемения. Он и Исмаила Сарр влились в команду относительно предыдущего матча.
У "красных" с первых минут вышли Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен, заменив Джо Гомеса и Наби Кейта.
"Ливерпуль" довольно академично начал матч, никуда не спеша и в итоге до перерыва ни разу не попал в створ. "Уотфорд" играл более дерзко и нанес несколько выстрелов, из которых только крученый удар Жерара Деулофеу представлял угрозу — над перекладиной.
Самый опасный момент первого тайма возник за секунды до ухода команд на перерыв. Алиссон неожиданно выпустил мяч из рук в безобидной ситуации, но тут же исправился, заблокировав удар Троя Дини в упор. Вторая попытка нападающего хозяев пробить получилась неточной.
В начала второго тайма Алиссон не позволил отличиться Исмаиле Сарру, но уже на 54-й минуте сенегальский вингер "Уотфорда" исправился, ворвавшись во вратарскую и замкнув короткий прострел Абдулая Дукуре — 1:0.
Пока "Ливерпуль" приходил в себя, "шершни" удвоили счет. Это случилось на 60-й минуте, когда Сарр убежал один на один с Алиссоном и технично подсек мяч перед голкипером — 2:0.
Естественно, "красные" активизировались, но в то же время принялись рисковать, оставляя "Уотфорду" шансы для контратак. На 66-й минуте вышедший у гостей на замену Адам Лаллана с дистанции пробил в штангу.
На 72-й минуте игра для "Ливерпуля" по факту закончилась, потому что Трент Александер-Арнольд ошибся с передачей назад, и Сарр незамедлительно вывел на удар Дини — 3:0.
На 82-й минуте Сарр пробил мимо из выгодной позиции, упустив возможность сделать счет еще крупнее.
"Ливерпуль" получил оглушительную пощечину, которая означает, что рекорд "Непобедимых" "Арсенала" устоит. Возможно, "красные" в этом нуждались, потому что еще в первом тайме было видно, что они не очень-то настроены играть в футбол.
"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
29.02.2020 22:30
Просмотров: 5053
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ливерпцль дарит жизнь этому сайту. Михайло, когда праздник будем отмечать?
(ответить)
Ща бы На Уотфорд хотеть поставить.. Все прям такие аналитики и медиумы повылазили))
(ответить)
Э, колбасники, как настроение?
(ответить)
Кто то норм поднял на матче и этот кто-то явно не кин. Какой коэф был?
(ответить)
Это был пранк
(ответить)
Бля, хотел же ставить...
(ответить)
Ливерпуль заслуживает уважения. Видно что им похуй на все эти рекорды -они хотят лишь трофеи.
(ответить)
29.02.2020 19:32 #
sausage
Всё равно Трент в защите норм, не топище, но и далеко не лох. Расхожее тупое мнение, мол он в защите слабоват, это для бедных. Просто ему достаточно редко приходится там светиться. А так он вполне нормальный и цепкий краёк.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/76979/?c=1
Ахахахахахаахахахаха) в цитаты)
(ответить)
Frisby анбиттен обычно сидя на бутылке практикует
(ответить)
Все ,проебали снова чемпионство
(ответить)
Колбасники могут обратно майки с жирартом прятать на полки, на которых они лежали между 2008-2017 годами. Ну или можете порадоваться первой за 30 лет АПЛ, тут как душа велит
(ответить)
29.02.2020 19:20 #
sausage
Вы только посмотрите на биста Джеймса в моменте со вторым голом))) Понятно, что все четверо залей лсжанулись по очереди, но Джеймс) это пздц, даже не пытался ничего сделать. И это уже тенденция, когда он бежит спокойно сзади в пяти метрах от открывающегося игрока атакующей команды. Пенсы, идите на хуй, кто считает этого пассажира топом и бистом. Пусть он вингера играет, пол которым будет крайний защ всегда. Может что-то и получится. Как защитник он вообще неопытен и не катит.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/76979/?c=1
)))))))))))))))))))))))))))))))
(ответить)
Проебандий по-делу. Зима близко.
(ответить)
Везти может кому угодно очень долго. Но весь сезон без поражений это нужен уровень игры. В принципе ничего нового.
(ответить)
знал, что нынешнему Ливерпулю анбиттен не по силам и 6 игр подряд ставил на их соперников. и именно сегодня бл% забыл(
(ответить)
Глоры Прое6алси уже радуются тому, что их помойка сосет Баварии дома 0:3, а ЛФК Уотфорду)) какой же комплекс неудачников и крохотного клуба выработался за последние годы у глоров Пососалси))
(ответить)
нужно Матипу форму побыстрее набирать, а Ловрена из резерва не выпускать надеюсь это был его последний матч
(ответить)
анбиттен - это для избранных...все давно это знают...
(ответить)
кстати все говорят, мол да трент ниочем в защите, но в атаке крут
так ахахахехехехех, он же сосет у алонсия в атаке?
алонсия лучший лз лиги!!!!!11
(ответить)
Как же смешно будет, если Клопп, каждый год клавший xуй на Кубок Англии, из-за этого поражения выставит во вторник основу против Прое6алси и похоронит их последние надежды на какой-нибудь трофей. Ведь без этого поражения с большой вероятностью во вторник вышли бы резервисты.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий