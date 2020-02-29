Лэмпард: "Если финишируем в топ-4, это будет огромное достижение"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона стало бы "огромным достижением" для его команды.
Сыграв с "Борнмутом" только вничью (2:2), "синие" подарили своим конкурентам очередную возможность сократить отставание от четвертого места. Лэмпард заранее понимает, насколько жаркой обещает быть концовка сезона для его команды.
"Учитывая то, как складывается сезон, мы должны быть довольны, что занимаем четвертое место, потому что люди сомневались насчет наших способностей. Однако на данной стадии сезона это ничего не значит".
"Нам нужно продолжать сражаться и продолжать работать. Если в итоге нам удастся финишировать в топ-4, это будет огромное достижение, но мы все еще далеки от этого", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
29.02.2020 22:00
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С такими лохичами должны уверенно за 2 место бороться, а вы как бездарности. Это не достижение, а непозорный минимум. Терри, Дрогба, Лэмпард и Баллак играющие наxyй бы таких микрочелов послали из клуба.
Анелька, Калу и Малуда (хотя последний достаточно топовым был) на фоне нынешних игроков богами кажутся.
Маунт-хуяунт, не знаю что он тащит его в состав. Кристенсен-не играю не продлеваю-закидываю. Виллиан, который 10 лет на жопе сидит с недовольной рожей раз в 5 матчей обведёт забьёт на шару и требует контракта на 3 года в свои предпенсионные годы. Когда даже легенда клуба Лэмпард, забивая как в юные годы и с даунами на тренерах на годовых контрактах сидел. Просто конченные.
Неужели не стыдно, что пол года сидящий на лавке Алонсо, несмотря ни на что выходит и делает работу за своих напов, хотя в защите он конечно дно донное.
Ждём Зиешеподобных трансферов и новой эры. А молодняк пусть на кубках разминается.
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Как и то, что тебя летом не сменит Кепа
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