Лэмпард: "Если финишируем в топ-4, это будет огромное достижение"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что попадание в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона стало бы "огромным достижением" для его команды.

Сыграв с "Борнмутом" только вничью (2:2), "синие" подарили своим конкурентам очередную возможность сократить отставание от четвертого места. Лэмпард заранее понимает, насколько жаркой обещает быть концовка сезона для его команды.



"Учитывая то, как складывается сезон, мы должны быть довольны, что занимаем четвертое место, потому что люди сомневались насчет наших способностей. Однако на данной стадии сезона это ничего не значит".



"Нам нужно продолжать сражаться и продолжать работать. Если в итоге нам удастся финишировать в топ-4, это будет огромное достижение, но мы все еще далеки от этого", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.