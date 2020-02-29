Лэмпард считает, что "Челси" подвела атака против "Борнмута"

После ничейного матча против "Борнмута" наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что главная проблема его команды была не в обороне, а в атаке.

Несмотря на подавляющее преимущество в первом тайме матча на "Виталити", на перерыв "синие" ушли с перевесом только в один гол. А во втором тайме "вишенки" дважды забили в течение трех минут, и от "Челси" потребовались героические усилия, чтобы избежать поражения — 2:2.



По мнению Лэмпарда, его команду в этом матче подвела реализация моментов. Фрэнк сетует на то, что "синие" не прикончили интригу при наличии таких возможностей.



"Мы должны были побеждать, у нас было много моментов. У нас был плохой 10-минутный отрезок, когда они забили, и это мне не понравилось. Я доволен, что мы проявили характер и добыли ничью, однако мы должны были побеждать".



"Против "Баварии" мы тоже пропустили дважды в течение короткого отрезка времени. Это случалось с нами не единожды. Может ли это быть недостаток концентрации со стороны игроков? Допускаю, что так и есть".



"Люди говорят об обороне, но когда ты ведешь 1:0 и позволяешь сопернику оставаться в игре, один стандарт может все изменить. Мы должны были забить больше голов, и тогда бы у нас не возникло этой проблемы", — цитирует Лэмпарда BBC.