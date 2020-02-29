Артета: "Игроки очень подавлены"

Арсенал Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что его команда все еще "очень подавлена" после вылета из Лиги Европы.

В ближайший понедельник "канонирам" играть против "Портсмута" в Кубке Англии, и к этому матчу подопечные Артеты подходят в удручающем психологическом состоянии.

В минувший четверг "Арсенал" сыграл 120 минут против "Олимпиакоса", пропустив роковой гол на исходе второго экстра-тайма, и "канониры" еще не пришли в себя после такой неудачи.

"Сегодня на тренировке все мы были очень подавлены, разочарованы и расстроены. В первую очередь я попытался донести до них, что я поддерживаю их. Я поблагодарил их за настрой, потому что они старались снова и снова и заслуживали победу".

"Мы можем упасть, у нас могут быть разочарования, но важно то, как ты отреагируешь — индивидуально и коллективно", — цитирует Артету BBC.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 29.02.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 29.02.2020 20:01 # acceptodessa
    похуй, пляшем.

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  2. kanoniru-poker 29.02.2020 19:49 # kanoniru-poker
    Сами виноваты, с таким настроем нех им делать в Европе. Пусть теперь сосут суки.

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  3. theo-zm 29.02.2020 19:17 # theo-zm
    Сами виноваты

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