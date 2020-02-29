Артета: "Игроки очень подавлены"
Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что его команда все еще "очень подавлена" после вылета из Лиги Европы.
В ближайший понедельник "канонирам" играть против "Портсмута" в Кубке Англии, и к этому матчу подопечные Артеты подходят в удручающем психологическом состоянии.
В минувший четверг "Арсенал" сыграл 120 минут против "Олимпиакоса", пропустив роковой гол на исходе второго экстра-тайма, и "канониры" еще не пришли в себя после такой неудачи.
"Сегодня на тренировке все мы были очень подавлены, разочарованы и расстроены. В первую очередь я попытался донести до них, что я поддерживаю их. Я поблагодарил их за настрой, потому что они старались снова и снова и заслуживали победу".
"Мы можем упасть, у нас могут быть разочарования, но важно то, как ты отреагируешь — индивидуально и коллективно", — цитирует Артету BBC.
29.02.2020 19:00
Просмотров: 507
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
похуй, пляшем.
(ответить)
Сами виноваты, с таким настроем нех им делать в Европе. Пусть теперь сосут суки.
(ответить)
Сами виноваты
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий