Артета: "Игроки очень подавлены"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что его команда все еще "очень подавлена" после вылета из Лиги Европы.

В ближайший понедельник "канонирам" играть против "Портсмута" в Кубке Англии, и к этому матчу подопечные Артеты подходят в удручающем психологическом состоянии.



В минувший четверг "Арсенал" сыграл 120 минут против "Олимпиакоса", пропустив роковой гол на исходе второго экстра-тайма, и "канониры" еще не пришли в себя после такой неудачи.



"Сегодня на тренировке все мы были очень подавлены, разочарованы и расстроены. В первую очередь я попытался донести до них, что я поддерживаю их. Я поблагодарил их за настрой, потому что они старались снова и снова и заслуживали победу".



"Мы можем упасть, у нас могут быть разочарования, но важно то, как ты отреагируешь — индивидуально и коллективно", — цитирует Артету BBC.