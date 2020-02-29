Коул советует Обамеянгу уйти из "Арсенала"

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул считает, что нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу стоит покинуть "Арсенал" грядущим летом.

После своего перехода из дортмундской "Боруссии" в январе 2018 Обамеянг забил 61 гол в 96 матчах за "канониров", однако сейчас от контракта Пьер-Эмерика остается только один полный год.



На текущей неделе "Арсенал" вылетел из Лиги Европы, резко ухудшив свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов на будущий год, и Коул видит в этом сигнал для 30-летнего габонца.



"На месте Обамеянга я бы устремился на выход, потому что он тот игрок, которому нужно выступать на самом, самом высоком уровне. Ему нужно выступать в Лиге Чемпионов".



"Он не отыграл в Лиге Чемпионов достаточного количества лет, чтобы утвердиться игроком топ-уровня, которым он, очевидно, является, потому его результативности позавидует любой".



"А "Арсеналу", думаю, нужно вернуться к истокам и начать делать ставку на молодых игроков — вроде Сака, который выглядит потрясающие", — сообщил Коул в эфире BT Sport.