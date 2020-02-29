Алдервейрелд: "Моуриньо невероятно хорошо ладит с людьми"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд рассказал о своих отношениях с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо.

Приглашение Моуриньо в ноябре на место Маурисио Почеттино позволило "Тоттенхэму" предотвратить уход Алдервейрелда свободным агентом в конце сезона — Тоби согласился на новый контракт, и роль Жозе в этом огромна.



"На мой взгляд, Жозе Моуриньо невероятно хорошо ладит с людьми. Он тот, с кем ты хочешь провести восемь часов в дороге на воскресный матч, хотя у тебя родился сын".



"Такое впечатление он производит, производит на меня. Тебе не хочется его расстроить".



"Полагаю, сейчас я выгляжу счастливее, потому что ушел предыдущий тренер, и я заключил новый контракт. Но я был счастлив и тогда".



"Помимо истории с контрактом, было много всяких вещей, но я всегда был счастлив в "Тоттенхэме" и всегда старался изо всех сил ради "Тоттенхэма".



"Мой второй ребенок был на подходе, и я просто не хотел никуда не уходить. После своего назначения новый тренер лишь спросил меня, хочу ли я подписать новый контракт".



"После этого процесс немного ускорился, потому что он повлиял на это. Я не знаю, какая тактика была у клуба. Но факт в том, что переговоры ускорились после прихода Жозе", — сообщил Алдервейрелд Daily Mail.