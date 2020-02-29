Де Брюйне рассказал об отношении "Сити" к Кубку Лиги

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заверил, что его команда самым серьезным образом настроится на финал Кубка Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье.

В данный момент Кубок Лиги — меньшая из забот "вилланов", которые увязли в ожесточенной борьбе за выживание в Премьер-Лиге. Учитывая это, "Сити" может показаться абсолютным фаворитом воскресного матча на "Уэмбли".



Однако Де Брюйне уверяет, что его команда не допустит недооценки соперника. Кевин воспринимает Кубок Лиги как полноценный трофей и жаждет его завоевать в четвертый раз в своей карьере.



"Этот клуб к каждому соревнованию относится серьезно. В каком бы соревновании мы ни выступали, какой бы состав ни выставляли, мы всегда играем на победу. Парни, которые играли в Кубке Лиги, блестяще себя проявили. В этом плюс команды, состоящей из 25 игроков".



"Это первый трофей, который ты можешь выиграть, и это полноценный трофей. Знаю, люди говорят, что это последнее по важности соревнование, но ты хотя бы сможешь похвастать победой в нем, если не выиграешь ничего другого. Есть много игроков, которые провели кучу матчей в своих карьерах и не выиграли ни одного соревнования, даже Кубка Лиги".



"Ты должен уважать каждое соревнование. Мы играем большие матчи и иногда против команд из низших лиг, но даже тогда мы демонстрируем стремление к победе и остаемся профессионалами".



"Начало матча обещает быть очень напряженным. Я не думаю, что они будут слишком раскрываться и играть в игру, в которую мы хотим играть. Кажется, в прошлый раз они играли с пятью защитниками и тремя полузащитниками, но мы очень хорошо начали тот матч".



"Кажется, после 25 минут счет был 3:0 ("Сити" победил "Виллу" 6:1 ранее в этом сезоне Премьер-Лиги), а дальше ты знаешь, что они будут раскрываться, и это упрощает игру для нас", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.