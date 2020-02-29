Заха благодарен VAR за избавление от репутации симулянта

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха считает, что система VAR помогла ему избавиться от репутации симулянта.

В прошлом Заха неоднократно жаловался, что медиа изображают его склонным к ныркам игроком, а рефери игнорируют его падения в чужой штрафной площади или того хуже — необоснованно наказывают желтыми карточками.



Однако Уилфрид чувствует, что в этом сезоне ситуация изменилась, и система видеопомощи рефери помогает восстановить справедливость в спорных ситуациях с его участием.



"VAR немного помогла. Например, против "Арсенала" (в октябре) мне сразу показали желтую карточку. Благодаря VAR она была отменена".



"Возможно, дело в моей репутации. Люди думают: "Уилф — симулянт". Я рад, что VAR может видеть такие вещи".



"Если я бегу на тебя, достаточно малейшего касания, чтобы я полетел. Но людям всегда считают, что ты упал слишком легко. Теперь есть VAR, которая доказывает, что я не жулик", — сообщил Заха The Times.