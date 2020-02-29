Агбонлахор советует Грилишу метить выше, чем "Юнайтед"
Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал полузащитнику Джеку Грилишу перейти в более сильную команду, нежели "Манчестер Юнайтед".
Грилиш великолепно проводит этот сезон, забив семь голов и отдав шесть результативных передач в Премьер-Лиге. Ожидается, что грядущим летом Джек покинет Бирмингем, независимо от того, избежит ли "Астон Вилла" вылета в Чемпионшип.
Претендентом номер один на Грилиша считается "Юнайтед", однако Агбонлахор убежден, что 24-летний англичанин может выступать за любую команду в мире.
"Я говорю это не только потому, что играл вместе с ним. Я правда считаю его лучшим атакующим полузащитником в Англии в наше время".
"И когда люди советуют Грилишу отправиться в "Манчестер Юнайтед", я говорю, что он способен претендовать на гораздо большее".
"Он мог бы играть за любую команду в мире, даже "Барселону" или "Ювентус". Учитывая текущее положение дел в "Манчестер Юнайтед", он мог бы отправиться в гораздо более сильную команду. Ему не нужно ограничивать себя "Юнайтед" и следует сосредоточиться на командах из Лиги Чемпионов".
"Хорошая вещь насчет Джека в том, что он не только может бегать с мячом и без мяча, играть на различных позициях и забивать голы. Он того рода игрок, специально ради которого люди приходят на футбол, даже если они не фанаты "Виллы", — сообщил Агбонлахор The Sun.
29.02.2020 13:00
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botan1k научись на русском общаться , нацист хренов. Типа тебе заподло на русском писать(говорить)? Если я начну тут писать на армянском то ты ни хрена ни поймёшь.
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Зиеш - Санчо - Грилиш - чётко вырисовывается
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Выше уже некуда)
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Конечно, надо идти в Челси
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В лестер
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Габі, Янг, Кар'ю, Олбрайтон, Айрленд, Мілнер, Даунінг.
Колись вілла була на рівні з курчатами і боролася за 5 сходинку...
П.с. по темі - швидконога легенда дурні не скаже. МЮ апріорі є фекаліями, тому Грілішу потрібно йти мінімум у команди топ-3 рівня.
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