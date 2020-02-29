Агбонлахор советует Грилишу метить выше, чем "Юнайтед"

Габриэль Агбонлахор и Джек Грилиш Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал полузащитнику Джеку Грилишу перейти в более сильную команду, нежели "Манчестер Юнайтед".

Грилиш великолепно проводит этот сезон, забив семь голов и отдав шесть результативных передач в Премьер-Лиге. Ожидается, что грядущим летом Джек покинет Бирмингем, независимо от того, избежит ли "Астон Вилла" вылета в Чемпионшип.

Претендентом номер один на Грилиша считается "Юнайтед", однако Агбонлахор убежден, что 24-летний англичанин может выступать за любую команду в мире.

"Я говорю это не только потому, что играл вместе с ним. Я правда считаю его лучшим атакующим полузащитником в Англии в наше время".

"И когда люди советуют Грилишу отправиться в "Манчестер Юнайтед", я говорю, что он способен претендовать на гораздо большее".

"Он мог бы играть за любую команду в мире, даже "Барселону" или "Ювентус". Учитывая текущее положение дел в "Манчестер Юнайтед", он мог бы отправиться в гораздо более сильную команду. Ему не нужно ограничивать себя "Юнайтед" и следует сосредоточиться на командах из Лиги Чемпионов".

"Хорошая вещь насчет Джека в том, что он не только может бегать с мячом и без мяча, играть на различных позициях и забивать голы. Он того рода игрок, специально ради которого люди приходят на футбол, даже если они не фанаты "Виллы", — сообщил Агбонлахор The Sun.


Метки Агбонлахор, Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.02.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 822

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  1. che-ger 29.02.2020 13:58 # che-ger
    botan1k научись на русском общаться , нацист хренов. Типа тебе заподло на русском писать(говорить)? Если я начну тут писать на армянском то ты ни хрена ни поймёшь.

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  2. iceteam 29.02.2020 13:39 # iceteam
    Зиеш - Санчо - Грилиш - чётко вырисовывается

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  3. mancunia-planet 29.02.2020 13:32 # mancunia-planet
    Выше уже некуда)

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  4. feldkurat 29.02.2020 13:20 # feldkurat
    Конечно, надо идти в Челси

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  5. chr1s8rown 29.02.2020 13:18 # chr1s8rown
    В лестер

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  6. botan1k 29.02.2020 13:06 # botan1k
    Габі, Янг, Кар'ю, Олбрайтон, Айрленд, Мілнер, Даунінг.

    Колись вілла була на рівні з курчатами і боролася за 5 сходинку...

    П.с. по темі - швидконога легенда дурні не скаже. МЮ апріорі є фекаліями, тому Грілішу потрібно йти мінімум у команди топ-3 рівня.

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