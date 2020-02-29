Агбонлахор советует Грилишу метить выше, чем "Юнайтед"

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посоветовал полузащитнику Джеку Грилишу перейти в более сильную команду, нежели "Манчестер Юнайтед".

Грилиш великолепно проводит этот сезон, забив семь голов и отдав шесть результативных передач в Премьер-Лиге. Ожидается, что грядущим летом Джек покинет Бирмингем, независимо от того, избежит ли "Астон Вилла" вылета в Чемпионшип.



Претендентом номер один на Грилиша считается "Юнайтед", однако Агбонлахор убежден, что 24-летний англичанин может выступать за любую команду в мире.



"Я говорю это не только потому, что играл вместе с ним. Я правда считаю его лучшим атакующим полузащитником в Англии в наше время".



"И когда люди советуют Грилишу отправиться в "Манчестер Юнайтед", я говорю, что он способен претендовать на гораздо большее".



"Он мог бы играть за любую команду в мире, даже "Барселону" или "Ювентус". Учитывая текущее положение дел в "Манчестер Юнайтед", он мог бы отправиться в гораздо более сильную команду. Ему не нужно ограничивать себя "Юнайтед" и следует сосредоточиться на командах из Лиги Чемпионов".



"Хорошая вещь насчет Джека в том, что он не только может бегать с мячом и без мяча, играть на различных позициях и забивать голы. Он того рода игрок, специально ради которого люди приходят на футбол, даже если они не фанаты "Виллы", — сообщил Агбонлахор The Sun.