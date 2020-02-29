Артета признал, что Лига Чемпионов не светит "Арсеналу"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что его задача по возвращению клуба в Лигу Чемпионов сильно осложнилась после вылета из Лиги Европы.

Пропустив гол от "Олимпиакоса" за минуту до окончания экстра-таймов, "канониры" не смогли преодолеть стадию 1/16 финала Лиги Европы, и теперь могут пробиться в Лигу Чемпионов только через Премьер-Лигу.



Однако в Премьер-Лиге "Арсенал" занимает лишь девятую позицию и находится в хвосте большой группы команд, претендующих на попадание в элитный европейский турнир. По мнению Артеты, шансы "канониров" обойти конкурентов невысоки.



"Будет очень сложно попасть в Лигу Чемпионов, потому что, глядя в таблицу, мы по-прежнему далеки от целей, которые все мы перед собой ставим. Мы далеки от них весь сезон, но нужно продолжать сражаться".



"Самое важное сейчас — не дать слабину в раздевалке. Нужно продолжать идти вперед и нужно отреагировать. В первую очередь я должен объяснить им, что произошло и почему мы вылетели".



"Если мы не опустим руки, то будем вознаграждены за это, как в 10 последних сыгранных матчах. Я просто хочу сосредоточиться на том, чтобы вернуть игрокам уверенность в себе и убедить их, что еще многое на кону".



"В футболе случаются большие разочарования, и мы не стали исключением. Мы должны извлечь урок и отреагировать как команда и как клуб", — цитирует Артету Daily Mirror.