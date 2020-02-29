Клопп не согласен, что общий уровень Премьер-Лиги упал

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не согласен с тем, что уверенное лидерство его команды в таблице связано со снижением общего уровня Премьер-Лиги.

После 27 туров "красные" имеют 22 очка преимущества над ближайшим преследователем и нуждаются еще в четырех победах, чтобы оформить чемпионство.



Существует мнение, что привычные претенденты на титул в этом сезоне не так сильны, как прежде, однако Клопп не готов признать, что его команда просто воспользовалась спадом у конкурентов.



"Мне наплевать на это. Не думаю, что какой-нибудь болельщик "Ливерпуля" должен беспокоиться насчет таких вещей".



"Если другие люди думают, что "Сити" не так хорош, как прежде, тогда я могу сказать, что вы заблуждаетесь. Они забили чуть больше голов, чем мы, но пропустили чуть больше, чем мы, и это объяснимо, если взглянуть на их проблемы с травмами".



"Другие команды тоже очень сильны. Да, "Бавария" победила "Тоттенхэм" и "Челси", но обе эти команды невероятно сильны на протяжении сезона. У них есть некоторые проблемы, и это правда, но когда играешь против них, не чувствуешь этого".



"Мы не влияем на то, сколько очков они набирают, если не считать очные матчи. А в этих очных матчах против "Тоттенхэма", "Челси", "Арсенала", "Сити" или "Манчестер Юнайтед" всегда тяжело. И хотя мы выиграли большинство из них, они всегда очень сложные".



"Так что подозрения насчет снижения уровня Премьер-Лиги не обоснованы, особенно когда видишь победу "Сити" над "Реалом". "Сити" — одна из лучших команд в мире в данный момент, и они были значительно лучше "Реала", так что это говорит о силе нашей лиги".



"А когда мы играем против "Уотфорда", "Норвича" и "Вест Хэма", они не выглядят командами из тройки худших", — цитирует Клоппа Daily Mirror.