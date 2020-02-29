Инфантино поддерживает Венгера в изменения правила офсайда

Президент ФИФА Джанни Инфантино согласился с бывшим главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером насчет того, что правило определения офсайда в футболе нужно изменить.

В этом сезоне, с введением системы VAR, в Премьер-Лиги было немало ситуаций, когда решение судейской бригады зафиксировать или нет положение вне игры выглядело противоречивым, если не просто ошибочным. Порой все зависело от каких-то миллиметров.



Ранее в феврале по этому поводу выступил Венгер, предложив считать офсайд, только если атакующий игрок полностью находится за линией, вычерченной по последнему защитнику. Не комментируя суть идеи своего подчиненного по ФИФА, Инфантино соглашается, что с этой проблемой нужно что-нибудь сделать.



"Я определенно выступаю за то, чтобы обсудить новое видение правила офсайда. Давайте посмотрим, сможем ли мы помочь, потому что здесь вопрос больше в понимании того, как это должно работать".



"У некоторых решений очень, очень тонкая грань, и поэтому людям, которые определяют, был ли офсайд, приходится сложно. Мы должны подумать, как нам сделать правило офсайда более четким", — цитирует Инфантино Sky Sports.