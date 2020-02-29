Лэмпард: "Переговоры с Виллианом продолжаются"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его клуб не оставляет попыток договориться с вингером Виллианом о новом контракте.

Ранее на текущей неделе Виллиан поведал бразильскому телевидению, что переговоры с "синими" находятся в тупике. По словам игрока, клуб предложил ему новую сделку только на два года, тогда как он хочет получить на три.



Однако Лэмпард уверяет, что процесс продолжается. "Челси" не теряет надежд предотвратить уход 31-летнего вингера свободным агентом в конце сезона.



"Переговоры продолжаются. Возможно, он выбрал не лучшее время, чтобы высказаться на эту тему, но меня спрашивают о таких вещах каждые три дня, а игроков спрашивают после матчей, поэтому им всегда непросто. Люди хотят получить ответ в каком-нибудь виде".



"Переговоры продолжаются, но в данную моменту я не хочу чересчур углубляться в это, потому что я главный тренер команды и не хочу забегать чересчур далеко, засматриваясь на лето".



"Именно поэтому газетные заголовки на этой неделе меня слегка разочаровали — мы работаем каждый день над тем, чтобы хорошо завершить сезон, не перепрыгивая на лето".



"Однако в случае с Вилли процесс идет. Это еще не конец. Давайте посмотрим", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.