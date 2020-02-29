Матич: "Сульшер стал более классным тренером, чем год назад"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич уверен, что Оле Гуннар Сульшер значительно прокачал свои навыки за год работы главным тренером "красных дьяволов".

Возглавив "Юнайтед" в декабре 2018, Сульшер блестяще проявил себя в качестве временщика и в марте 2019 заключил постоянный контракт.



С тех пор "дьяволов" продолжает штормить, им отчаянно не хватает стабильности, однако Матич убежден, что Сульшер стал гораздо более классным специалистом, нежели тот, который в апреле капитулировал перед "Эвертоном" со счетом 4:0.



"Он прибавляет каждый день, набирается опыта. Он определенно будет становиться только лучше и лучше".



"Он меняется, как и любой тренер — даже Карло Анчелотти, если сравнить его сейчас с 20 годами ранее. Он знает больше и стал опытнее, и так же будет с Оле. На мой взгляд, он стал гораздо более классным тренером, чем один год назад".



"Теперь он знает всех игроков, он четко понимает, что нужно сделать до матча и после матча. В его профессии опыт очень важен", — сообщил Матич Sky Sports.