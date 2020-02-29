Матич: "Сульшер стал более классным тренером, чем год назад"

Оле Гуннар Сульшер и Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич уверен, что Оле Гуннар Сульшер значительно прокачал свои навыки за год работы главным тренером "красных дьяволов".

Возглавив "Юнайтед" в декабре 2018, Сульшер блестяще проявил себя в качестве временщика и в марте 2019 заключил постоянный контракт.

С тех пор "дьяволов" продолжает штормить, им отчаянно не хватает стабильности, однако Матич убежден, что Сульшер стал гораздо более классным специалистом, нежели тот, который в апреле капитулировал перед "Эвертоном" со счетом 4:0.

"Он прибавляет каждый день, набирается опыта. Он определенно будет становиться только лучше и лучше".

"Он меняется, как и любой тренер — даже Карло Анчелотти, если сравнить его сейчас с 20 годами ранее. Он знает больше и стал опытнее, и так же будет с Оле. На мой взгляд, он стал гораздо более классным тренером, чем один год назад".

"Теперь он знает всех игроков, он четко понимает, что нужно сделать до матча и после матча. В его профессии опыт очень важен", — сообщил Матич Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.02.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. empry 29.02.2020 08:56 # empry
    Матч с "Эве" покажет, действительно ли команда более менее нащупала свою игру или это очередная вспышка типичного "Юнайтед" при Оле.

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  2. kundevil 29.02.2020 08:52 # kundevil
    Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.

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