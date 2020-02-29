28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 29 февраля, пятью поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 15:30



В преддверии локального дерби "Брайтон" по-прежнему не знает побед в этом календарном году. Еще неделю назад "Кристал Пэлас" был в шкуре своего соперника — победа 1:0 над "Ньюкаслом" стала для "орлов" их первой в восьми последних матчах Премьер-Лиги и первым поединком из 11 последних без пропущенных мячей. В 18 последних выездах к "чайкам" в рамках чемпионата "Пэлас" выиграл только дважды и ни разу в рамках высшего дивизиона.



Лазарет "Брайтона" опустел после возвращения полузащитника Дейла Стивенса, пропустившего два последних матча.



"Пэлас" рассчитывает на возвращение своего капитана Луки Миливоевича, не игравшего с "Ньюкаслом" из-за болезни. Шейху Куяте должен быть в порядке, несмотря на проблемы с лодыжкой.



БОРНМУТ — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ожидает позитивной реакции от своей команды на домашнее поражение 0:3 от "Баварии" в Лиге Чемпионов. Это особенно важно в свете того, что положение "синих" в топ-4 выглядит хрупким. "Борнмут" в своем последнем матче тоже был разгромлен — 3:0 против "Бернли", — а мотивацию может почерпнуть от опасной близости зоны вылета. "Вишенки" выиграли три из четырех последних встреч с "Челси" в Премьер-Лиге.



Защитник "Борнмута" Натан Аке возвращается после травмы головы. Снова доступен и Джефферсон Лерма.



"Челси" будет лишен Нголо Канте, Кристиана Пулишича, Каллума Хадсон-Одои и Тэмми Абрахэма.



НЬЮКАСЛ — БЕРНЛИ 18:00



"Ньюкасл" выиграл лишь один из девяти последних матчей чемпионата, опустившись уже на 14-ю позицию. "Бернли" имеет в своем активе 37 очков, и это клубный рекорд для данной стадии сезона Премьер-Лиги. "Сороки" не проигрывают дома "бордовым" в чемпионате с апреля 1976 — три победы и три ничьи.



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви, пропустивший шесть последних матчей с повреждением задней поверхностью бедра, снова здоров. Также могут вернуться Хавьер Манкильо и Эмиль Крафт, но Валентин Лазаро дисквалифицирован.



Нападающий "Бернли" Крис Вуд решил свои проблемы с задней поверхностью бедра. Мэтт Лоутон, Йоханн Берг Гудмундссон и Эшли Барнс вне игры.



ВЕСТ ХЭМ — САУТГЕМПТОН 18:00



"Вест Хэм" показал весьма приличную игру против "Ливерпуля" в понедельник, хотя и уступил 3:2. Дэвиду Мойесу нужно, чтобы его команда воспроизвела такой же уровень против "Саутгемптона", который находится в поисках своей седьмой выездной победы в этом сезоне Премьер-Лиги, что стало бы повторением клубного рекорда. "Молотобойцы" выиграли все четыре последние встречи со "святыми" в чемпионате.



Три недели с травмой бедра пропустит полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек. Райан Фредерикс перенес операцию на плече и вернется в апреле.



"Саутгемптон" будет лишен Кайла Уолкер-Питерса и Натана Редмонда.



УОТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30 Онлайн-трансляция



"Уотфорд" набрал только одно очко в пяти последних матчах и в результате вернулся в зону вылета, откуда Найджел Пирсон ненадолго вытащил свой новый клуб. "Ливерпуль" находится всего в четырех победах от оформления чемпионства и, естественно, хочет как можно скорее достичь цели. При Юргене Клоппе "красные" забили против "шершней" 27 голов в девяти встречах — больше, чем против какой-либо другой команды.



"Уотфорду" предстоит оценить состояние Кико Фемении и Исмаилы Сарра. Дарил Янмат едва возобновил тренировки.



В лазарете "Ливерпуля" остаются Джеймс Милнер, Джордан Хендердсон и Джердан Шакири.