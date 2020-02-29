Лерой Сане сыграл за резерв "Сити"

Накануне вечером вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане отметился своим первым с августа появлением на футбольном поле, сыграв против резервной команды "Арсенала".

Напомним, Сане находился вне игры с начала августа, когда в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" он надорвал крестообразные связки колена.



Стоит отметить, что Сане не должен был выйти в стартовом составе на тот матч — Лерой появился с первых минут лишь из-за опасений, что его партнер по команде Рияд Махрез может попасться на допинге.



Так или иначе, но 24-летний немец еще в январе приступил к тренировкам, а в пятницу вечером сыграл 57 минут в матче резервов "Сити" и "Арсенала" на "Эмирейтс".



Как передает Manchester Evening News, Сане отыграл отведенный ему отрезок без каких-либо проблем, а значит стал на шаг ближе к возвращению в первую команду. Непосредственно матч завершился победой резервистов "Сити" со счетом 2:4.