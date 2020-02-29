"Лестер" проиграл последней команде Премьер-Лиги

Занимающий третью позицию в Премьер-Лиге "Лестер" потерпел минимальное поражение в гостях у замыкающего таблицу "Норвича".

Первый тайм матча на "Кэрроу Роуд" не принес голов, а вот второй начался с того, что Келечи Ихеаначо ударом с подступов к штрафной площади поразил ворота "канареек". Однако вмешалась система VAR и гол отменила — сражаясь с Беном Годфри, нападающий "лис" случайно коснулся мяча рукой.



"Лестер" не стал опускать руки. Гости смелее атаковали, но в обороне не были безгрешны, и их соперник этим воспользовался за 20 минут до конца, когда Джамал Льюис принял мяч на дальнем краю штрафной площади и нанес отличный удар точно в угол — 1:0. Уйти от поражения подопечные Брендана Роджерса не смогли.



Несмотря на эту победу, "Норвич" не смог покинуть последнее место в Премьер-Лиге, но свои шансы на спасение определенно повысил. А вот "Лестер" остается в мини-кризисе, который, если затянется, может поставить под угрозу место "лис" в топ-4.



"Норвич" — "Лестер". Отчет о матче