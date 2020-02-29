Клопп: "Кейта и Чемберлен — не конкуренты друг другу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отрицает, что Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен конкурируют за одну позицию в центре поля.

В прошлый уикенд Клопп круто изменил ход матча против "Вест Хэма", когда на 57-й минуте выпустил Окслейд-Чемберлена вместо Кейта. При помощи Алекса "красные" забили два гола и вырвали победу 3:2.



Клопп признает, что это был не лучший матч для Кейта, однако Юрген считает, что Наби обладает другими качествами, нежели Алекс, и каждый из них может быть полезен по-своему.



"Они не конкурируют друг с другом. Надеюсь, они не видят это так, потому что это не так. Каждый из них дает от природы наделен разными качествами".



"Конечно, Наби может играть лучше, чем он сыграл с "Вест Хэмом", но это не причина, почему игра была такой, как была".



"Окслейд вышел совершенно свежим и проявил природные навыки — целенаправленность, скорость. Он другой игрок. Но это ни о чем не говорит, потому что в разных ситуациях нам требуются разные игроки".



"До замены мы крепче держались определенных позиций, наша игра была недостаточно гибкой, недостаточно непредсказуемой, против нас было слишком легко обороняться".



"В других ситуациях мы слишком высоко играли на флангах, теряли мяч и получали контратаки на свои ворота".



"Но нашей главной проблемой были подборы и стандарты, потому что без этого "Вест Хэм" не получил бы многого и не обрел бы уверенность в себе. А так они были постоянно в игре, и это стало проблемой, которую нам пришлось решать", — цитирует Клоппа Evening Standard.