Лэмпард не знает, когда вернется Абрахэм

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не знает, когда нападающий Тэмми Абрахэм вернется в строй.

Получив травму лодыжки против "Арсенала" 21 января, с тех пор Абрахэм перестал регулярно выходить на футбольное поле.



Порой Тэмми приходилось играть через болевой барьер — как, например, против "Баварии" в минувшую среду, когда он не смог завершить послематчевую разминку.



22-летний англичанин пропускает выезд к "Борнмуту" в субботу, и Лэмпард не знает, когда его подопечный поправит свое здоровье.



"Мы пытаемся найти решение. Конечно, это расстраивает, когда он то в составе, то нет. Но сейчас он травмирован".



"Я поговорю с докторами об этом, но у нас нет четкого понимания ситуации. Да, следующие несколько дней он не будет доступен, поэтому я не знаю. Я не знаю, как долго он будет отсутствовать", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.