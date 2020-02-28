Коронавирус может оставить "Ливерпуль" без титула Премьер-Лиги

"Ливерпуль" может не получить титул Премьер-Лиги, если сезон 2019/20 будет досрочно окончен из-за коронавируса.

Как известно, в данный момент команда Юргена Клоппа находится всего в четырех победах, чтобы математически гарантировать себе чемпионство в Премьер-Лиге.



Однако стремительное распространение коронавируса в Европе ставит под угрозу многие спортивные события, включая концовку Премьер-Лиги и Евро-2020.



Как сообщает The Telegraph, правительство Британии может отменить все спортивные мероприятия внутри страны на срок свыше двух месяцев.



Такого рода сдвиг критичен для Премьер-Лиги и означал бы, что некоторые матчи никогда не будут сыграны. Сезон пришлось бы завершить досрочно — возможно, без присуждения чемпионского кубка.



Гораздо большей головной болью при неполном сезоне для Премьер-Лиги стало бы определение команд, которые отправляются в еврокубки и вылетают в Чемпионшип, ведь на кону десятки и сотни миллионов фунтов.



Издание Liverpool Echo связалось с Премьер-Лигой и попросило прокомментировать столь громкую новость, однако руководство лиги не смогло ее опровергнуть, лишь пообещав провести совещание по поводу исходящей от коронавируса угрозы.