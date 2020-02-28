Коронавирус может оставить "Ливерпуль" без титула Премьер-Лиги

Юрген Клопп "Ливерпуль" может не получить титул Премьер-Лиги, если сезон 2019/20 будет досрочно окончен из-за коронавируса.

Как известно, в данный момент команда Юргена Клоппа находится всего в четырех победах, чтобы математически гарантировать себе чемпионство в Премьер-Лиге.

Однако стремительное распространение коронавируса в Европе ставит под угрозу многие спортивные события, включая концовку Премьер-Лиги и Евро-2020.

Как сообщает The Telegraph, правительство Британии может отменить все спортивные мероприятия внутри страны на срок свыше двух месяцев.

Такого рода сдвиг критичен для Премьер-Лиги и означал бы, что некоторые матчи никогда не будут сыграны. Сезон пришлось бы завершить досрочно — возможно, без присуждения чемпионского кубка.

Гораздо большей головной болью при неполном сезоне для Премьер-Лиги стало бы определение команд, которые отправляются в еврокубки и вылетают в Чемпионшип, ведь на кону десятки и сотни миллионов фунтов.

Издание Liverpool Echo связалось с Премьер-Лигой и попросило прокомментировать столь громкую новость, однако руководство лиги не смогло ее опровергнуть, лишь пообещав провести совещание по поводу исходящей от коронавируса угрозы.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 28.02.2020 22:40 # bezviz
    корона апл + вирус = коронавирус

    страпон + лузерпуль = страпуль

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  2. anabanana94 28.02.2020 22:38 # anabanana94
    bezviz ты должен коронавирусу, чем будешь расплачиваться жоппой?

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  3. bezviz 28.02.2020 22:36 # bezviz
    микиюнва, в каком клубе будете праздновать апл?) там где и прошлый чемпик АПЛ праздновали?))

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  4. anabanana94 28.02.2020 22:34 # anabanana94
    bezviz лучший друг коронавируса, ору))))

    (ответить)

  5. bezviz 28.02.2020 22:34 # bezviz
    в прошлом сезоне прое6али апл с 9 очкам отрыва
    в этом сезоне прое6ут с 20+ очковым отрывом

    господи да ну что же за лузерпульцы такие то.....

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  6. bezviz 28.02.2020 22:31 # bezviz
    заметьте, коронавирус ворвался когда только пошли слухи что жирорду дадут медаль апл за 2014 год))

    ожидание - 2 апл
    реальность - 0 апл

    су.ка оруу))

    (ответить)

  7. anabanana94 28.02.2020 22:29 # anabanana94
    myu99

    какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел

    Источник: http://fapl.ru/posts/76128/?c=1#c7075579

    20.01.2020 14:17 #
    myu99

    мы узнали что anabanana вес ден дрочит у себя дома и он гей на самом деле держитес по далше от него
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/76140/?c=1

    myu99

    народ а где сучка типа anabanana кто видел
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/76279/?c=1#c7082244

    26.01.2020 22:15 #
    myu99

    народ избегайте от сучки anabanana94 и не давайте ему сосат он пришол из китая и заразился корановирусом
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/76279/?c=1#c7082235

    (ответить)

  8. apl-nash 28.02.2020 22:29 # apl-nash
    Памятуя о предыдущих неудачах Ливерпуля, я после боксинг дэй стал думать, что же может помешать в этот раз. Бывало то кэп подскользнётся, то одного очка не хватило. И где-то полмесяца назад осенила догадка: вот же он, коронавирус грёбаный. Он же может помешать. Но надеюсь этого не случится, а если и случится, то к тому времени наши уже досрочно станут чемпионами и Лига признает их таковыми без доигрывания. YNWA, красная братва!

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  9. bezviz 28.02.2020 22:28 # bezviz
    акукарекались?

    мю - 9 апл
    Челси - 5 апл
    сити - 5 апл
    арсиноль - 2 апл(всего-лишь)
    лестер, блекберн, коронавирус по 1 апл

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  10. anabanana94 28.02.2020 22:27 # anabanana94
    bezvizka проверь свой лоб ( который на голове ), в жар не бросает? Сердцебиение как? Пищеварение? Надеюсь ты доживёшь до ответного матча на Альянс Арене! Ты должен видеть порно!

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  11. bezviz 28.02.2020 22:26 # bezviz
    1)коронавирус
    пропасть
    2)лузерка

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  12. bezviz 28.02.2020 22:25 # bezviz
    коронавирус - лузерка

    1-0

    АХАХАХХАХА)))

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  13. j-silver 28.02.2020 22:18 # j-silver
    ах ах ах просто лузерпульси, просто лежат+сосат

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  14. anabanana94 28.02.2020 22:14 # anabanana94
    Это изменит футбол, бля только представьте, что это и есть конец света?

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  15. ry-l 28.02.2020 22:10 # ry-l
    Лежать+сосать!

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  16. rap-woiska 28.02.2020 22:10 # rap-woiska
    Гораздо большей головной болью при неполном сезоне для Премьер-Лиги стало бы определение команд, которые отправляются в еврокубки и вылетают в Чемпионшип, ведь на кону десятки и сотни миллионов фунтов.


    ну тип тут даже больше не чемпионский вопрос стоит.

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  17. alexomck 28.02.2020 22:08 # alexomck
    через 30 лет найдут лекарство и можно возобновлять чемп.

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  18. rap-woiska 28.02.2020 22:08 # rap-woiska
    норм ща соберутся давничи)))

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  19. dallaslp 28.02.2020 22:03 # dallaslp
    сейчас бы отказываться от телетрансляций на трильярд мильенов баксов

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  20. kos9k 28.02.2020 22:02 # kos9k
    рот афа уже добрался до правительства Великобритании?

    по теме-все матчи будут сыграны без зрителей, на кону слишком большие бабки, жизни нескольких тысяч этого не стоят

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