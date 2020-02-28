Коронавирус может оставить "Ливерпуль" без титула Премьер-Лиги
"Ливерпуль" может не получить титул Премьер-Лиги, если сезон 2019/20 будет досрочно окончен из-за коронавируса.
Как известно, в данный момент команда Юргена Клоппа находится всего в четырех победах, чтобы математически гарантировать себе чемпионство в Премьер-Лиге.
Однако стремительное распространение коронавируса в Европе ставит под угрозу многие спортивные события, включая концовку Премьер-Лиги и Евро-2020.
Как сообщает The Telegraph, правительство Британии может отменить все спортивные мероприятия внутри страны на срок свыше двух месяцев.
Такого рода сдвиг критичен для Премьер-Лиги и означал бы, что некоторые матчи никогда не будут сыграны. Сезон пришлось бы завершить досрочно — возможно, без присуждения чемпионского кубка.
Гораздо большей головной болью при неполном сезоне для Премьер-Лиги стало бы определение команд, которые отправляются в еврокубки и вылетают в Чемпионшип, ведь на кону десятки и сотни миллионов фунтов.
Издание Liverpool Echo связалось с Премьер-Лигой и попросило прокомментировать столь громкую новость, однако руководство лиги не смогло ее опровергнуть, лишь пообещав провести совещание по поводу исходящей от коронавируса угрозы.
28.02.2020 22:00
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Последние комментарии:
корона апл + вирус = коронавирус
страпон + лузерпуль = страпуль
(ответить)
bezviz ты должен коронавирусу, чем будешь расплачиваться жоппой?
(ответить)
микиюнва, в каком клубе будете праздновать апл?) там где и прошлый чемпик АПЛ праздновали?))
(ответить)
bezviz лучший друг коронавируса, ору))))
(ответить)
в прошлом сезоне прое6али апл с 9 очкам отрыва
в этом сезоне прое6ут с 20+ очковым отрывом
господи да ну что же за лузерпульцы такие то.....
(ответить)
заметьте, коронавирус ворвался когда только пошли слухи что жирорду дадут медаль апл за 2014 год))
ожидание - 2 апл
реальность - 0 апл
су.ка оруу))
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myu99
какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел
Источник: http://fapl.ru/posts/76128/?c=1#c7075579
20.01.2020 14:17 #
myu99
мы узнали что anabanana вес ден дрочит у себя дома и он гей на самом деле держитес по далше от него
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/76140/?c=1
myu99
народ а где сучка типа anabanana кто видел
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/76279/?c=1#c7082244
26.01.2020 22:15 #
myu99
народ избегайте от сучки anabanana94 и не давайте ему сосат он пришол из китая и заразился корановирусом
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/76279/?c=1#c7082235
(ответить)
Памятуя о предыдущих неудачах Ливерпуля, я после боксинг дэй стал думать, что же может помешать в этот раз. Бывало то кэп подскользнётся, то одного очка не хватило. И где-то полмесяца назад осенила догадка: вот же он, коронавирус грёбаный. Он же может помешать. Но надеюсь этого не случится, а если и случится, то к тому времени наши уже досрочно станут чемпионами и Лига признает их таковыми без доигрывания. YNWA, красная братва!
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акукарекались?
мю - 9 апл
Челси - 5 апл
сити - 5 апл
арсиноль - 2 апл(всего-лишь)
лестер, блекберн, коронавирус по 1 апл
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bezvizka проверь свой лоб ( который на голове ), в жар не бросает? Сердцебиение как? Пищеварение? Надеюсь ты доживёшь до ответного матча на Альянс Арене! Ты должен видеть порно!
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1)коронавирус
пропасть
2)лузерка
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коронавирус - лузерка
1-0
АХАХАХХАХА)))
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ах ах ах просто лузерпульси, просто лежат+сосат
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Это изменит футбол, бля только представьте, что это и есть конец света?
(ответить)
Лежать+сосать!
(ответить)
Гораздо большей головной болью при неполном сезоне для Премьер-Лиги стало бы определение команд, которые отправляются в еврокубки и вылетают в Чемпионшип, ведь на кону десятки и сотни миллионов фунтов.
ну тип тут даже больше не чемпионский вопрос стоит.
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через 30 лет найдут лекарство и можно возобновлять чемп.
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норм ща соберутся давничи)))
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сейчас бы отказываться от телетрансляций на трильярд мильенов баксов
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рот афа уже добрался до правительства Великобритании?
по теме-все матчи будут сыграны без зрителей, на кону слишком большие бабки, жизни нескольких тысяч этого не стоят
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