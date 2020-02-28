Агент: "Озил останется в "Арсенале" до конца контракта"

Агент полузащитника Месута Озила заверил, что его клиент останется в "Арсенале" до конца своего контракта.

После увольнения Унаи Эмери и прихода Микеля Артеты на должность главного тренера "канониров" Озил вернул свое место в стартовом составе и снова превратился в определяющего игрока команды.



Сейчас у Озила остается еще один полный год по контракту с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю, и агент Эркют Согут обещает, что следующий сезон экс-игрок "Реала" точно проведет в Северном Лондоне, несмотря на продолжающиеся спекуляции в прессе.



"У него все еще остается 15 месяцев, и до тех пор он точно будет в "Арсенале". Он останется до конца своего контракта. Его уход исключен".



"Он дождется конца своего контракта, ему будет 32 к тому моменту, он станет свободным агентом, и это не такая уж плохая ситуация".



"К тому времени у него будет, наверное, 100 миллионов подписчиков в социальных сетях, и его маркетинговая ценность только вырастет".



"Ему будет 32, и он все еще сможет играть в футбол на высочайшем уровне в течение двух-трех лет".



"Я рассматриваю все варианты. Мне нужно найти для него лучшее решение после истечения контракта с "Арсеналом". Нам уже поступают предложения".



"Может быть, он останется и подпишет новый контракт с "Арсеналом". Может быть, он хорошо завершит этот сезон и хорошо проведет следующий сезон, и тогда клуб предложит ему новый контракт".



"В конечном счете это зависит от клуба, а не от меня и не от Месута. Если клуб не сделает ему предложение, он не сможет остаться. Если он получит предложение, то рассмотрит его", — цитирует Согута Evening Standard.