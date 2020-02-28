"Юнайтед" просматривает Федерико Кьезу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отправил своего персонального скаута просматривать вингера "Фиорентины" Федерико Кьезу.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, скаут "красных дьяволов" Саймон Уэллс, отчитывающийся напрямую Сульшеру, посетил матч "Фиорентины" против "Милана" в прошлый уикенд (1:1) с миссией посмотреть в деле Кьезу.



Положительная характеристика Уэллса может побудить "Юнайтед" к тому, чтобы сделать свое предложение о покупке 22-летнего игрока сборной Италии, оцениваемого в 60 миллионов фунтов.



Федерико, сын бывшего нападающего итальянской сборной Энрико Кьезы, считается одним из лучших молодых игроков в Серии А и способен сыграть по всему фронту атаки, хотя сам предпочитает правый фланг.



Во Флоренции у Кьезы есть контракт до 2022 года. По слухам, "Фиорентина" готовит новую сделку для своей молодой звезды, но сам Федерико уже учит английский и подумывает о переходе в большой европейский клуб.



Добавим, что к своим 22 годам Кьеза сыграл уже 121 матч за "Фиорентину" в Серии А и забил 21 гол.