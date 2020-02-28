"Арсенал" снова убыточен впервые с 2002 года

"Арсенал" впервые с 2002 года отчитался об убытке по итогам финансового года.

За 12-месячный период, оканчивающийся 31 мая 2019, клуб с "Эмирейтс" ушел в минус на 27.1 млн. фунтов после уплаты налогов. При этом еще в предыдущий год "канониры" показывали внушительную прибыль — 56.5 млн. фунтов после уплаты налогов.



Лишившись статуса публичной компании, "Арсенал" перестал разглашать подробную отчетность, однако из немногих доступных общественности цифр следует, что у клуба выросла зарплатная ведомость — с 223.3 до 231.1 млн. фунтов.



Стоит отметить, что отчетный период не включает в себя рекордную для клуба покупку вингера Николя Пепе у "Лилля" за 72 млн. фунтов. Кроме того, теперь "Арсеналу" придется компенсировать 4.5 млн. фунтов держателям сезонных абонементов, которым было гарантировано минимум семь кубковых матчей на "Эмирейтс".



Если по итогам этого сезона команда Микеля Артеты не вернется в Лигу Чемпионов, — а после досрочного вылета из Лиги Европы накануне сделать это будет сложнее — "Арсеналу" будет сложно вернуть себе статус стабильно прибыльного клуба.