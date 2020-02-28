Лэмпард: "У меня нормальные отношения с Кепой"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард опроверг слухи о разладе в отношениях с Кепой Аррисабалагой и заявил, что все зависит только от самого голкипера.

Ранее в пятницу в английской прессе появились слухи, что Аррисабалага перестал ладить с Лэмпардом и готов покинуть "Челси" грядущим летом. Перед этим таблоиды сообщали, что и Фрэнк разочаровался в Кепе и уже подыскивает себе нового первого номера на следующий сезон.



На своей пресс-конференции перед матчем с "Борнмутом" Лэмпард не мог обойти эту тему стороной и рассказал, что должен сделать самый дорогой голкипер в мире, чтобы вернуться в стартовый состав "синих".



"У меня нормальные отношения с Кепой. У меня 20 игроков или около того, которых я должен делать счастливыми. Я могу делать их счастливыми всех одновременно".



"Я лишь ожидаю профессионализма в тренировках, и Кепа дает мне это. Это касается каждой позиции — ты хорошо тренируешься, чтобы постараться пробиться в основу, если там не находишься. А когда ты играешь, ты стараешься играть на хорошем уровне, чтобы сохранить место в основе. Таковы стандарты в нашем клубе, и я требую им соответствовать".



"Каждый игрок является хозяином своей судьбы. Кепа хорошо тренируется, но и Вилли Кабальеро хорошо тренируется. И играет он довольно хорошо, совершив ряд очень хороших сейвов против "Баварии".



"У нас есть конкуренция на позициях, и с дальнейшим течением сезона я буду принимать решения. Однако я дал очень четко понять, что твою карьеру как игрока "Челси" определяет то, как ты тренируешь и как проявляешь себя каждый день", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.