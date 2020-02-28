Лапорт пропустит от трех недель до месяца
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Эмерик Лапорт выбыл из строя на несколько недель.
Лапорт получил травму задней поверхности бедра около получасовой отметки первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" в минувшую среду.
Как и предполагала пресса, срок восстановления Эмерика будет исчисляться неделями. 25-летний француз пропустит финал Кубка Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье, дерби с "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге 8 марта и, возможно, ответную встречу с "Реалом" 17 марта.
"Это задняя поверхность бедра, и обычно прогнозы отводят от трех недель до одного месяца на восстановление".
"Мы пытались избежать этого, но, к сожалению, не удалось. Порой такое может случиться, когда сразу после четырех-пяти месяцев отсутствия ты начинаешь играть требовательные матчи", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
28.02.2020 18:00
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