Кейн восстанавливается с опережением графика

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн идет на поправку с опережением графика и уже приступил к легким занятиям на тренировочном поле.

Напомним, Кейн находится вне игры с 1 января, когда в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" он надорвал сухожилие в задней поверхности бедра.



Капитану сборной Англии даже потребовалась операция, а d своем официальном заявлении "шпоры" сообщили, что Харри вернется к тренировкам только в апреле.



При этом прогноз Жозе Моуриньо был еще менее оптимистичным. Главный тренер "Тоттенхэма" предположил, что Кейн вернется на два заключительных матча сезона, а, возможно, и вовсе только в следующей кампании. Однако сегодня с базы лондонского клуба пришли хорошие новости.



"Я бы сказал, что он слегка опережает график. Это вселяет в меня надежду. Вместо пары последних матчей, он может вернуться на три, четыре или пять".



"Мы слегка спекулируем, но пока у нас хорошее ощущение. На данной стадии он делает то, что может делать, и он чувствует себя всегда хорошо".



"Порой ты следуешь протоколу, но у тебя могут возникнуть рецидивы или неприятные ощущения при определенных движениях, но в его случае все идет хорошо. Надеюсь, он поможет нам в концовке сезона".



"Он тот парень, который не будет мириться с протоколом или какой-то определенной датой. Он отличный профессионал и боец, и он хочет вернуться как можно скорее", — цитирует Моуриньо Sky Sports.