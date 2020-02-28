Клоппу было приятно услышать похвалу от Вернера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что он польщен похвалой со стороны нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

По информации издания The Athletic, Вернер уже имеет на руках предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны", но желает продолжить карьеру именно в "Ливерпуле".



На переход к "красным" намекает и сам Тимо, ранее в феврале назвав "Ливерпуль" лучшей командой в мире, а Клоппа — лучшим тренером в мире. Также игрок сборной Германии заявил, что стиль команды Юргена подходит ему.



Столь откровенный флирт не остался без внимания Клоппа, однако Юрген не готов обсуждать на публику, какова вероятность этого трансфера.



"Я предпочитаю, чтобы игроки говорили о нас в позитивном ключе. Лучше так, чем если бы они говорили: "Это последний клуб, куда я отправился бы".



"Конечно, учитывая это, было приятно услышать такие слова, но и только — мне нечего добавить", — цитирует Клоппа Sky Sports.