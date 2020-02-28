"Ливерпуль" сделает Ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником в мире

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" собирается сделать своего вице-капитана Виргила Ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником в мире.

В январе 2018 Ван Дейк перешел к "красным" из "Саутгемптона" как самый дорогой защитник в мире (75 миллионов фунтов), лишившись этого статуса прошлым летом, когда "Манчестер Юнайтед" заплатил 80 млн. фунтов за Харри Магуайра.

Однако в период выступлений за "Ливерпуль" Ван Дейк заработал другой статус — лучшего защитника в мире. Виргил является действующим Игроком Года по версии PFA, а в последнем голосовании на "Золотой мяч" занял высшее место среди игроков обороны.

По информации Daily Mirror, теперь мерсисайдский клуб собирается подтвердить репутацию Ван Дейка с помощью нового контракта на улучшенных условиях. Заключение сделки запланировано на лето.

"Ливерпуль" не только хочет сделать 28-летнего голландца самым высокооплачиваемым защитником в мире, но и может это себе позволить — накануне "красные" опубликовали впечатляющие финансовые результаты, которые говорят о том, что клуб крепко стоит на ногах и обладает обширными ресурсами.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1801

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Последние комментарии:




  1. liverfun 28.02.2020 16:54 # liverfun
    там максимум будет 250к в месяц с учетом бонусов, неужели защитников по всему миру так недооценивают?

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  2. rap-woiska 28.02.2020 16:43 # rap-woiska
    Ебaть и какая это зп ?

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  3. udaff 28.02.2020 16:34 # udaff
    Почему бы и нет. Ван Дейк действительно очень хорош.

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  4. frisby 28.02.2020 16:31 # frisby
    Реально лучший в мире.

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  5. dexter 28.02.2020 16:23 # dexter
    Слишком жирно. Еще 3 года по контракту, пусть батрачит.

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  6. elprimer 28.02.2020 16:22 # elprimer
    Кайфую от новостей об Лфк, сплошной позитив.

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  7. arhangel777 28.02.2020 16:12 # arhangel777
    Вот это реально похвально, клуб молодец, достойно!

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  8. chr1s8rown 28.02.2020 16:11 # chr1s8rown
    король англии

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  9. mr-s1n1st3r 28.02.2020 16:01 # mr-s1n1st3r
    Лучшему защитнику - лучшую зп.

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