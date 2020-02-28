"Ливерпуль" сделает Ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником в мире
"Ливерпуль" собирается сделать своего вице-капитана Виргила Ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником в мире.
В январе 2018 Ван Дейк перешел к "красным" из "Саутгемптона" как самый дорогой защитник в мире (75 миллионов фунтов), лишившись этого статуса прошлым летом, когда "Манчестер Юнайтед" заплатил 80 млн. фунтов за Харри Магуайра.
Однако в период выступлений за "Ливерпуль" Ван Дейк заработал другой статус — лучшего защитника в мире. Виргил является действующим Игроком Года по версии PFA, а в последнем голосовании на "Золотой мяч" занял высшее место среди игроков обороны.
По информации Daily Mirror, теперь мерсисайдский клуб собирается подтвердить репутацию Ван Дейка с помощью нового контракта на улучшенных условиях. Заключение сделки запланировано на лето.
"Ливерпуль" не только хочет сделать 28-летнего голландца самым высокооплачиваемым защитником в мире, но и может это себе позволить — накануне "красные" опубликовали впечатляющие финансовые результаты, которые говорят о том, что клуб крепко стоит на ногах и обладает обширными ресурсами.
28.02.2020 16:00
Просмотров: 1801
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
там максимум будет 250к в месяц с учетом бонусов, неужели защитников по всему миру так недооценивают?
(ответить)
Ебaть и какая это зп ?
(ответить)
Почему бы и нет. Ван Дейк действительно очень хорош.
(ответить)
Реально лучший в мире.
(ответить)
Слишком жирно. Еще 3 года по контракту, пусть батрачит.
(ответить)
Кайфую от новостей об Лфк, сплошной позитив.
(ответить)
Вот это реально похвально, клуб молодец, достойно!
(ответить)
король англии
(ответить)
Лучшему защитнику - лучшую зп.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий