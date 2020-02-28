"Ливерпуль" сделает Ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником в мире

"Ливерпуль" собирается сделать своего вице-капитана Виргила Ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником в мире.

В январе 2018 Ван Дейк перешел к "красным" из "Саутгемптона" как самый дорогой защитник в мире (75 миллионов фунтов), лишившись этого статуса прошлым летом, когда "Манчестер Юнайтед" заплатил 80 млн. фунтов за Харри Магуайра.



Однако в период выступлений за "Ливерпуль" Ван Дейк заработал другой статус — лучшего защитника в мире. Виргил является действующим Игроком Года по версии PFA, а в последнем голосовании на "Золотой мяч" занял высшее место среди игроков обороны.



По информации Daily Mirror, теперь мерсисайдский клуб собирается подтвердить репутацию Ван Дейка с помощью нового контракта на улучшенных условиях. Заключение сделки запланировано на лето.



"Ливерпуль" не только хочет сделать 28-летнего голландца самым высокооплачиваемым защитником в мире, но и может это себе позволить — накануне "красные" опубликовали впечатляющие финансовые результаты, которые говорят о том, что клуб крепко стоит на ногах и обладает обширными ресурсами.