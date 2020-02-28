В результате жеребьевки представляющие Англию "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, в предыдущем раунде "Юнайтед" по сумме двух матчей одолел "Брюгге" (6:1), а "Вулверхэмптон" справился с "Эспаньолом" (6:3).



В то же время "Арсенал", еще одна английская команда, сошел с дистанции, дома пропустив от "Олимпиакоса" в компенсированное время (2:2 по сумме двух матчей).



Проведенная в пятницу УЕФА жеребьевка определила, что в следующем раунде плей-офф "красные дьяволы" сыграют с австрийским ЛАСКом, а "волки" попытаются наказать "Олимпиакос", обидчика "канониров".



Добавим, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 12 марта, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы



"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) — "Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) — "Байер" (Германия)

"Вольфсбург" (Германия) — "Шахтер" (Украина)

"Интер" (Италия) — "Хетафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) — "Рома" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) / "Ред Булл" (Австрия) — "Базель" (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)