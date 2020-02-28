Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы В результате жеребьевки представляющие Англию "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, в предыдущем раунде "Юнайтед" по сумме двух матчей одолел "Брюгге" (6:1), а "Вулверхэмптон" справился с "Эспаньолом" (6:3).

В то же время "Арсенал", еще одна английская команда, сошел с дистанции, дома пропустив от "Олимпиакоса" в компенсированное время (2:2 по сумме двух матчей).

Проведенная в пятницу УЕФА жеребьевка определила, что в следующем раунде плей-офф "красные дьяволы" сыграют с австрийским ЛАСКом, а "волки" попытаются наказать "Олимпиакос", обидчика "канониров".

Добавим, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 12 марта, ответные — через неделю.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) — "Вулверхэмптон" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия) — "Байер" (Германия)
"Вольфсбург" (Германия) — "Шахтер" (Украина)
"Интер" (Италия) — "Хетафе" (Испания)
"Севилья" (Испания) — "Рома" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) / "Ред Булл" (Австрия) — "Базель" (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)


Метки Вулверхэмптон, жеребьевка, ЛАСК, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2020 15:20

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Последние комментарии:




  1. udaff 28.02.2020 15:39 # udaff
    Бля, так надеялся, что МЮ на Шахтёр попадёт. Мечтал на матче МЮ побывать...

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  2. ko1obok 28.02.2020 15:35 # ko1obok
    Олимпиакос прошёл дальше не по делу - уже на 10й минуте надо было удалять игрока Олимпиакоса за фол последней надежды, судья просто побоялся.

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  3. brown-ale 28.02.2020 15:34 # brown-ale
    В финале Смоллинг покарает Лукаку.

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  4. red-devil-4ever 28.02.2020 15:34 # red-devil-4ever
    Севилья - Рома прям как из ЛЧ пара
    Ласк к слову лидирует в австрийской Бундеслиге, не будет так изи как многие могли подумать

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  5. rap-woiska 28.02.2020 15:29 # rap-woiska
    бл* если серьёзно , то тут у мю за титул только 1 конкурент -это интер.

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  6. rap-woiska 28.02.2020 15:28 # rap-woiska
    волки за братишек младших пояснять будут грекам.

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