Сульшер уверен, что на сей раз МЮ не капитулирует перед "Эвертоном"

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер "на 100 процентов уверен", что на сей его команда сыграет лучше в гостях у "Эвертона", чем в прошлом сезоне.

В апреле 2019 "красные дьяволы" потерпели сокрушительное поражение 4:0 в гостях у "ирисок", и Сульшер называет тот результат низшей точкой своей тренерской карьеры.

В воскресенье "Юнайтед" снова отправится на "Гудисон Парк", однако Сульшер обещает, что подобного провала не допустит.

"Ну, в воскресенье увидим, не так ли? То действительно была низшая точка для меня. Думаю, все вы помните события того матча. Это была капитуляция. В нашей игре не было ничего положительного".

"В том матче мы увидели все то, чего не хотели видеть. У себя дома "Эвертон" является крепким соперником, против них сложно играть, когда они выставляют двух нападающих впереди и направляют игроков в штрафную".

"Я на 100 процентов уверен, что на сей раз мы сыграем лучше", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2020 14:00

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