Сульшер уверен, что на сей раз МЮ не капитулирует перед "Эвертоном"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер "на 100 процентов уверен", что на сей его команда сыграет лучше в гостях у "Эвертона", чем в прошлом сезоне.

В апреле 2019 "красные дьяволы" потерпели сокрушительное поражение 4:0 в гостях у "ирисок", и Сульшер называет тот результат низшей точкой своей тренерской карьеры.



В воскресенье "Юнайтед" снова отправится на "Гудисон Парк", однако Сульшер обещает, что подобного провала не допустит.



"Ну, в воскресенье увидим, не так ли? То действительно была низшая точка для меня. Думаю, все вы помните события того матча. Это была капитуляция. В нашей игре не было ничего положительного".



"В том матче мы увидели все то, чего не хотели видеть. У себя дома "Эвертон" является крепким соперником, против них сложно играть, когда они выставляют двух нападающих впереди и направляют игроков в штрафную".



"Я на 100 процентов уверен, что на сей раз мы сыграем лучше", — цитирует Сульшера Sky Sports.