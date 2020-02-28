Роджерс надеется на новый контракт с Мэддисоном

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс надеется, что его клубу удастся склонить полузащитника Джеймса Мэддисона к новому контракту.

После своего перехода из "Норвича" за 22.5 млн. фунтов в июне 2018 Мэддисон превратился в ключевого игрока "лис". Джеймс великолепно проводит этот сезон и помогает команде Брендана Роджерса уверенно удерживать третью позицию в Премьер-Лиге.



На протяжении последних месяцев не утихают слухи, связывающие Мэддисона с переходом в "Манчестер Юнайтед", однако Роджерс верит, что 23-летний англичанин готов продлить свое пребывание на "Кинг Пауэр".



"Переговоры между клубом и его представителями продолжаются. Я знаю, что парень очень счастлив, он хочет быть здесь и рассматривает этот клуб как место, где он может развиваться. Надеюсь, сделка будет заключена", — приводит слова Роджерса Sky Sports.