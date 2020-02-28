Сульшер: "Игало — прирожденный нападающий"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил нападающего Одиона Игало, открывшего счет своим голам за "красных дьяволов".

В четверг вечером против "Брюгге" январский новичок "Юнайтед" впервые получил место в стартовом составе, отметив это событие дебютным голом за "дьяволов".



После победы со счетом 5:0 и выхода в 1/8 финала Лиги Европы Сульшер отметил качества 30-летнего нигерийца как "прирожденного нападающего".



"Один сыграл на острие и делал то, что должен был. Он может быть конечной целью наших передач, он может поддержать игру, а в лице Бруну Фернандеша и Хуана Маты он обладает игроками, которые могут совершить рывок для приема мяча".



"Я сам был нападающим и знаю, насколько важен этот первый для тебя гол. Пару раз он был близок голу, и было видно, что он чует гол и хочет отличиться. Он оставался резким в своем мышлении".



"Пока мяч шел к Хуану, он развернулся и открылся на линии вратарской, куда Хуан выполнил свою передачу. Он прирожденный нападающий", — цитирует Сульшера Sky Sports.