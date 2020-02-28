Лапорт рискует пропустить несколько недель

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт рискует провести несколько недель в лазарете с травмой задней поверхности бедра.

Напомним, Лапорт лишь недавно вернулся в строй после нескольких месяцев отсутствия с серьезным повреждением колена. В двух последних матчах Премьер-Лиги главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола менял ведущего защитника вскоре после перерыва.



Однако против "Реала" в минувшую среду Лапорт продержался только полчаса, покинув поле "Сантьяго Бернабеу" с большим дискомфортом.



Daily Mail предполагает, что 25-летний француз выбыл из строя на несколько недель. Эмерик пропустит ряд ближайших матчей "Сити", включая финал Кубка Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье и дерби с "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге 8 марта.



Добавим, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" состоится 17 марта. Успеет ли Лапорт к нему восстановиться, пока неясно.