Артета: "Это больно и будет долго болеть"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что вылет из Лиги Европы сильно ранил его команды.
Пропустив дома от "Олимпиакоса" в основное время и не сумев ответить, "канониры" перевели ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в экстра-таймы.
В экстра-таймах, как казалось, Пьер-Эмерик Обамеянг принес победу "Арсеналу" по итогам двухматчевого противостояния, однако на 119-й минуте оборона лондонцев дала еще один грубейший сбой, и Юссеф Эль-Араби вывел в следующий раунд греческую команду — 1:2. После финального свистка Артета не стал скрывать свою горечь.
"Это больно и будет долго болеть. Мы возлагали большие надежды на это соревнование. Это была замечательная возможность для нас выступить в Европе, и это красивое соревнование, чтобы попытаться его выиграть".
"Думаю, в нашей игре было много позитивных вещей. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч, но когда ты дважды пропускаешь после стандартных положений таким образом, ты оказываешься в большой беде", —цитирует Артету Sky Sports.
28.02.2020 09:00
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Последние комментарии:
Артета рано бросил курсы обучения и перешёл к практике
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Пффф, канониры давно уже научились получать от этого удовольствие
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ахахаха
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и где они этого уебка нашли, алкаш с соседнего подьезда дядя Петя и то был бы лучшей кандидатурой вместо Артеты
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Да шкононирам боль уже в привычку.
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