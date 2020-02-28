Артета: "Это больно и будет долго болеть"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что вылет из Лиги Европы сильно ранил его команды.

Пропустив дома от "Олимпиакоса" в основное время и не сумев ответить, "канониры" перевели ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в экстра-таймы.



В экстра-таймах, как казалось, Пьер-Эмерик Обамеянг принес победу "Арсеналу" по итогам двухматчевого противостояния, однако на 119-й минуте оборона лондонцев дала еще один грубейший сбой, и Юссеф Эль-Араби вывел в следующий раунд греческую команду — 1:2. После финального свистка Артета не стал скрывать свою горечь.



"Это больно и будет долго болеть. Мы возлагали большие надежды на это соревнование. Это была замечательная возможность для нас выступить в Европе, и это красивое соревнование, чтобы попытаться его выиграть".



"Думаю, в нашей игре было много позитивных вещей. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч, но когда ты дважды пропускаешь после стандартных положений таким образом, ты оказываешься в большой беде", —цитирует Артету Sky Sports.