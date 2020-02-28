Артета: "Это больно и будет долго болеть"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что вылет из Лиги Европы сильно ранил его команды.

Пропустив дома от "Олимпиакоса" в основное время и не сумев ответить, "канониры" перевели ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в экстра-таймы.

В экстра-таймах, как казалось, Пьер-Эмерик Обамеянг принес победу "Арсеналу" по итогам двухматчевого противостояния, однако на 119-й минуте оборона лондонцев дала еще один грубейший сбой, и Юссеф Эль-Араби вывел в следующий раунд греческую команду — 1:2. После финального свистка Артета не стал скрывать свою горечь.

"Это больно и будет долго болеть. Мы возлагали большие надежды на это соревнование. Это была замечательная возможность для нас выступить в Европе, и это красивое соревнование, чтобы попытаться его выиграть".

"Думаю, в нашей игре было много позитивных вещей. Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч, но когда ты дважды пропускаешь после стандартных положений таким образом, ты оказываешься в большой беде", —цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Лига Европы, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1245

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Последние комментарии:




  1. blueswin 28.02.2020 09:59 # blueswin
    Артета рано бросил курсы обучения и перешёл к практике

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  2. mrjingles 28.02.2020 09:56 # mrjingles
    Пффф, канониры давно уже научились получать от этого удовольствие

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  3. chr1s8rown 28.02.2020 09:52 # chr1s8rown
    ахахаха

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  4. martingor 28.02.2020 09:12 # martingor
    и где они этого уебка нашли, алкаш с соседнего подьезда дядя Петя и то был бы лучшей кандидатурой вместо Артеты

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  5. chelsea88 28.02.2020 09:11 # chelsea88
    Да шкононирам боль уже в привычку.

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