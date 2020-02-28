МЮ может предложить 30 млн. фунтов за Холгейта

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении защитника "Эвертона" Мейсона Холгейта.

Холгейт выглядит совершенно другим игроком после прихода Карло Анчелотти на должность главного тренера "ирисок", и, как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, успехи Мейсона не остались незамеченными на "Олд Траффорд".



23-летний англичанин идеально вписывается в философию главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера и вдобавок является большим универсалом — обычно Мейсон играет центрального защитника, но также может действовать на правом краю обороны и в опорной зоне.



Сообщается, что по окончании сезона "Юнайтед" может предложить за Холгейта 30 миллионов фунтов. "Эвертон" же надеется оградить свою восходящую звезду от интереса других клубов с помощью нового контракта на улучшенных условиях.



Интерес к Холгейту, от действующего контракта которого с "ирисками" остается два полных года, также проявляет "Манчестер Сити", который все еще ищет преемника для Венсана Компани и разочаровался в Джоне Стоунсе.