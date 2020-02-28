Скоулз похвалил Фернандеша

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз похвалил полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

Перебравшись на "Олд Траффорд" из "Спортинга" в конце января, Фернандеш быстро освоился в команде Оле Гуннара Сульшера. Бруну взял на себя роль дирижера атак и проявляет свои лидерские качества.



С момента своего перехода 25-летний португалец помог "Юнайтед" подняться на пятое место в Премьер-Лиге и выйти в 1/8 финала Лиги Европы. После победы 5:0 над "Брюгге" Скоулз высказал свое мнение насчет Фернандеша, которого по стилю игры часто сравнивают с самим Полом.



"Преображение "Юнайтед" совпало с приходом в команду Фернандеша. Прежде им явно не хватало изобретательности, и похоже, что он может быть тем, кто связывает полузащиту и линию нападения. Он выглядит очень хорошим игроком".



"Является ли он 10-м номером? Не уверен насчет этого. Думаю, его можно использовать как в роли 10-го номера, так и на более глубокой позиции. В его арсенале так много инструментов. У него есть то видение, которого не хватало "Юнайтед", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.