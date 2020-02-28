Джуд Беллингем. Вундеркинд из Стоурбриджа

"Бирмингем Сити" в последние годы стабильно поставляет таланты для Премьер-Лиги, а сам перебивается статусом крепкого середнячка Чемпионшипа, время от времени испытывающего финансовые проблемы. Очередным талантом на продажу за большие деньги в составе "браммиз" становится Джуд Беллингем — парень, который уже в 16 лет является основным игроком не последнего клуба второго дивизиона и капитаном юношеской сборной Англии.

Не так уж много 16-летних футболистов удостаиваются роликов, посвященных им в YouTube, но еще меньше подростков способны делать то, что Джуд Беллингем вытворяет в "Бирмингеме". После того как в августе он дебютировал в основе "браммиз" на "Фраттон Парк" в Кубке Лиги, побив тем самым рекорд Тревора Фрэнсиса и став самым молодым игроком "Бирмингема" в истории, он также стал капитаном юношеской сборной Англии.



Чтобы понять, насколько крут Джуд Беллингем в свои 16 лет, назовем количество матчей чемпионата, которые он провел в составе "Бирмингема" до наступления 17-летия — 30 поединков, на данный момент. Другой вундеркинд из Чемпионшипа Райан Сессеньон к наступлению 17 лет сыграл 25 матчей за "Фулхэм", а Уэйн Руни в свои 16 — только девять. 17 лет Джуду исполнится только 29 июня, так что он сможет поднять планку еще одного своего рекорда до недосягаемых высот.



Но дело тут не только в рекордах и молодости Беллингема — он не просто выходит на поле в Чемпионшипе в столь юном возрасте, но и является одним из ключевых игроков своей команды уже сейчас, забив четыре мяча в 30 матчах за "Бирмингем". Технически он — школьник, зарабатывающий 145 фунтов в неделю, так как "браммиз" не могут подписать с ним профессиональный контракт, пока ему не исполнится 17 лет. Но те, кто работает с Джудом в "Бирмингеме", подчеркивают его ответственность, трудовую этику, а особенно — физические успехи, которых он достиг за последние несколько месяцев. Менеджер "Бирмингема" Пеп Клотет сообщил, что Беллингем с начала сезона вырос не только в профессиональном смысле, но и буквально — на 2.4 см.



С самого раннего возраста его умственные и конкурентные способности выделялись среди сверстников, и это было заметно всем сотрудникам академии "Бирмингема". Но подводили к основе Джуда постепенно, действуя в рамках плана, который был разработан Кристианом Спэкменом — менеджером академии "браммиз", который также запускал в большой футбол Демарая Грея, Натана Редмонда и Джека Батленда.



"Мы разработали план, согласно которому изначально начали подключать его к тренировкам первой команды на специальной основе, затем — регулярно, а затем — включили его в состав основной команды в качестве наблюдателя. Только после этого он начал принимать участие в разминке команды и был готов к дебюту", — говорит Спэкмен.



"Нам было очевидно, что в какой-то момент этого сезона он дебютирует в первой команде. Всякий раз, когда это происходит, много глаз наблюдает за дебютантом, и создается большое давление, поэтому мы хотели, чтобы переход во взрослый футбол у него был как можно более плавным".



"Бирмингем" продолжает тщательно управлять подъемом полузащитника, пытаясь найти баланс между вызовом Джуду во взрослом футболе и его процветанием на молодежном уровне, но родившийся в Стоурбридже игрок прочно стоит на ногах с тех пор, как присоединился к академии "Бирмингема" в семилетнем возрасте. В свои 14 лет Беллингем играл в команде 18-летних, а в октябре 2018 года, когда ему было 15 лет, дебютировал за команду "Бирмингема" U-23 против "Ноттингем Форест". В сентябре прошлого года он забил гол, выйдя в основе, — в ворота "Чарльтона", через две недели после того как забил победный мяч, выйдя со скамейки.



"Хорошо иметь план, но элитные игроки не всегда его придерживаются, набирая обороты, и нуждаются в поддержке в разные моменты", — говорит Спэкмен. "Если бы меня спросили, забьет ли он в своем дебютном матче, я бы сказал "да, возможно", потому что это то, что он делал всегда. Когда у вас есть уникальная возможность проследить за таким игроком, за путешествием Джуда от девятилетнего нахального мальчика до игрока основы "Бирмингема" , это дорогого стоит. Для всех наших сотрудников невероятно видеть, как быстро он развивается. Ничто не сравнится с тем волнением, оптимизмом и нервозностью, которое мы испытываем в моменты, когда игроки академии дебютируют в первой команде".



Две недели назад Беллингем повторил финт Марадоны, чтобы уйти от Кристиана Норгаарда из "Брентфорда" на краю штрафной площадки "Бирмингема", прежде чем напоролся на фол. Несколькими днями ранее против "Барнсли" он проявил голод и силу, забрав мяч у Мадса Андерсена, прежде чем отдать результативный пас на Скотта Хогана. Его подвиги в составе резервной команды, пожалуй, еще более поразительны — особенно случай, когда он собирался пробить с правой, но, усадив на четвереньки двух защитников "Фулхэма", отправил мяч в противоположный угол ударом с левой. Также в его активе гол с 25 метров в ворота юношеской команды "Манчестер Юнайтед".



Вратарь Дэвид Стокдейл, уехавший сейчас в "Уикомб" на правах аренды, был свидетелем прогресса Беллингема с первых дней появления того в основе, так как он часто подвозил парня на тренировку от дома его родителей в Бромсгроуве. "Однажды я подвозил его на экзамен в школу. Он прислал мне фото своих результатов, и мне было приятно", — говорит Стокдейл. "Он очень хорошо справился — он умный парень. В то время он приходил на тренировки, а потом возвращался в школу в форме. Вы может представить, насколько сложно ему было".



"Не так уж много людей, которые бы могли справиться с этим. Это просто показывает вам тип его мышления. Он принимает всю информацию, которую могут ему дать. Его ум работает как у 25-летнего — он очень зрелый для своего возраста. Очень доступный, вежливый, просто прекрасный парень, у которого есть все, чтобы идти к вершине. Я вспоминаю себя 16-летнего — ну, я тогда радовался от того, что научился перебивать мяч на чужую половину поля", — говорит Стокдейл.



Джуда часто сравнивают с Деле Алли, так как тот тоже уже в юном возрасте начал терроризировать оборону соперников "МК Донс" в трясине. Уже сейчас он находится на радарах ведущих клубов Европы — им интересуются "Аякс" и "Барселона", а "Манчестер Юнайтед" предпринимал попытки приобрести Беллингема уже этой зимой.



Отец Беллингема Марк — сержант полиции Вест-Мидлендса. Он был результативным нападающим на любительском уровне, но как профи в футболе не состоялся. Младший брат Джуда — 14-летний Джоуб, также занимается в академии "Бирмингема" и вызывается в своей возрастной группе в сборную Англии. "Они замечательные дети из-за того воспитания, которые дали им родители. Это заслуга их мамы и папы, которые являются замечательными людьми", — говорит Стокдейл. "Они просто счастливчики — их ничто не беспокоит. Они могут заниматься футболом, и очень надеюсь, что в будущем мы увидим еще один братский союз в сборной Англии".



Прогресс Беллингема — свидетельство плодотворной работы сотрудников академии "Бирмингема" — от Спэкмена до Майка Доддса, влиятельного тренера по развитию молодежи, а также Стива Спунера и Пола Робинсона — бывшего защитника "Бирмингема", который работал с Джудом в резервной команде "браммиз". Во вторник Беллингем, один из шести игроков академии клуба, дебютировавших в основном составе в этом сезоне, остался после тренировки посмотреть, как команда U-18 сыграет против сверстников "Болтона". "В конечном счете, мы хотим воспитывать хороших футболистов, но мы определенно хотим и того, чтобы они становились хорошими людьми", — прокомментировал этот поступок Спэкмен.







Сергей Бабарика, по материалам The Guardian, специально для FAPL.ru