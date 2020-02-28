"Арсенал" вылетел из Лиги Европы

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" завершил выступление в Лиге Европы, проиграв ответный матч 1/16 финала "Олимпиакосу" со счетом 1:2. Решающий гол хозяева "Эмирейтс" пропустили на предпоследней минуте второго экстра-тайма.

По сравнению с победой 3:2 над "Эвертоном" в старте у "канониров" произошло только две перестановки. Доверие Микеля Артеты было оказано Букайо Сака и Александру Лакасетту.

В начальной стадии матча "Арсенал" мог похвастать разве что неплохим контролем над мячом, хотя позже и "Олимпиакосу" удалось пощупать кожаную сферу.

Что касается опасных моментов, то в первом тайме они отсутствовали, и на двоих команды нанесли только один точный удар. Гости выжидали, не желая рисковать раньше времени.

А вот второй тайм начался неожиданно. Защитники домашней команды совершенно упустили из виду Пап Абу Сиссе, который головой замкнул подачу углового — 0:1.

Гол придал уверенности "Олимпиакосу", которого также отчаянно поддерживали приехавшие из Греции болельщики. А вот фанаты домашней команды, как и ее игроки приуныли.

Свой первый удар в створ "Арсенал" нанес только на 75-й минуте, однако голкипер гостей Жозе Са не позволил отличиться Николя Пепе.

Гол Сиссе так и остался единственным за 90 минут, поэтому выяснение отношений перешло в экстра-таймы.

В экстра-таймах "Олимпиакос" создал два опаснейших момента, включая попадание в перекладину, а на 113-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг доказал свою принадлежность к игрокам мирового уровня, пробив в падении через себя — 1:1.

Казалось, путевка в 1/8 финала у "канониров" в кармане, однако гости из последних сил пошли вперед, и на 119-й минуте Юссеф Эль-Араби, выскочив из-за спины защитника, нанес удар ногой после отчаянного заброса верхом в штрафную — 1:2.

У "Арсенала" оставалась пара минут, и один шанс они за это время создали, но Обамеянг непостижимым образом промахнулся с линии вратарской.

"Арсенал", финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы, неожиданно рано сошел с дистанции. Теперь "канонирам" не придется играть по четвергам, и они смогут сосредоточиться на Премьер-Лиге.

"Арсенал" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 1:2 (0:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 2:2

Голы: Обамеянг 113 — Сиссе 53, Эль-Араби 119.

"Арсенал": Лено, Беллерин (Уиллок 84), Мустафи (Папастатопулос 103), Луис, Сака, Джака, Себальос (Торрейра 72), Пепе, Озил, Обамеянг, Лакасетт (Мартинелли 105).

"Олимпиакос": Са, Эльабделлауи, Сиссе, Ба, Цимикас (Ловера 114), Бухалакис, Гильерме (Пападопулос 117), Камара, Ранджелович (Масурас 77), Эль-Араби, Вальбуэна (Гашпар 86).

Предупреждения: Ба, Камара.


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2020 01:35

Количество просмотров Просмотров: 1623

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. rentv 28.02.2020 02:38 # rentv
    Что должен делать каждый адекватный болельщик Арсенала:

    Болеть против клуба, не посещать матчи, устраивать акции как в жизни так и в интеренете против Кронке. И таким образом добиться того, чтобы Кронке продал клуб по бросевой цене, за всё то, что он с ним сделал и за всё отношение к болельщикам!


    Но этого не будет. Потому что отличительная черта болел Арса - терпильство.

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  2. slash-lfc 28.02.2020 02:36 # slash-lfc
    Суп - бабуин е6аный. Может дое6аться на ровном месте))

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  3. rentv 28.02.2020 02:30 # rentv
    Вот реально, кто бы мог подумать, что у Самира действительно появится достоинство уйти с фапл после этого пиздеца с клубом. Вот ему уважение!

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  4. jirrort 28.02.2020 02:22 # jirrort
    Обоссали пидоров,ахахахахаха

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  5. royal-arsenal 28.02.2020 02:20 # royal-arsenal
    Рен-ТВ нечего ответить, ибо он тролль, и то что пишет, в реальной жизни так не считает. ФАКТ.
    Будьте искренними на фапле ребят, пишите что думаете, а не то, чтобы кого-то ужалить или собрать)
    Помните как хорошо и по доброму было раньше здесь.
    Я думаю это всё из-за конфликта России и Украины началось. Очень много ополчилось на Россию, много кто из стран СНГ тут, и всем кажется, что русские самые плохие, а мы наоборот гоним на ххлов, и т.д. Вообщем национальная война в умах и сердцах людей началась.
    ДАВАЙТЕ ЖИТЬ В МИРЕ!

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  6. royal-arsenal 28.02.2020 02:11 # royal-arsenal
    После таких матчей, хочется ещё больше верить в Арсенал! Именно в эту команду! В этих игроков! В этого тренера!
    Вперёд Арсенал! Заткни рот хейтерам!

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  7. royal-arsenal 28.02.2020 02:02 # royal-arsenal
    А если серьёзно, то пока Арсенал Артеты строится, такие осечки ожидаемы. Важно лишь то, что команда сплачивается после таких поражений. Ведь видно было, что хотели выиграть. Но тренер Олимпиакоса - это типичный представитель португальской школы тренеров, каких сейчас море по Европе тренирует, тот же Вулверхэмптон если вспомнить. Такие команды хорошо умеют душить соперников. А если вспомнить, что футбол Артеты берёт много от футбола Гвардиолы, то можно сказать, что в таких противостояниях, португальская школа имеет некоторое преимущество, легче раскрыть соперника с таким футболом: а) стандарты; б) контр-атаки; в) 2 линии обороны, что даёт большую плотность на линии своей штрафной.
    Вообщем, Артета ещё учится. Посмотрим что будет. Осталось силы бросить на АПЛ и КА. Возможно это и к лучшему, меньше сил надо тратить, ибо этот Арсенал крайне плохо был физически готов к сезону.

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  8. unclearness 28.02.2020 02:01 # unclearness
    Пиздецово конечно обосрались ...
    Шо поделать...

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  9. rentv 28.02.2020 01:58 # rentv
    АРСЕНАЛ - самая безвольная и безхребетная команда в мире. Просто блять противно смотреть. Нет, не на игроков, а на этих говноедов болельщиков без чести и достоинства! Им ссут в лицо, отнимают что принадлежало им по праву десятки лет, бросают футболки и клуба на поле, врут в лицо, а эти ущербы продолжают заглатывать и орать вперёд АРСЕНАЛ.


    Более ущербных, конченных людей просто нет. Избываться над болельщиком Арсенала это просто таки обязанность каждого уважающего себя мужчины. Потому что они позорят само слово мужчина! Эти люди просто не засужили ни капельки уважения. А те кто заслужил, уже не болеют за Арсенал после того, как его купил Кронке!

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  10. royal-arsenal 28.02.2020 01:57 # royal-arsenal
    В экстра-таймах "Олимпиакос" создал два опаснейших момента, включая попадание в перекладину, а на 113-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг доказал свою принадлежность к игрокам мирового уровня, пробив в падении через себя — 1:1.

    У "Арсенала" оставалась пара минут, и один шанс они за это время создали, но Обамеянг непостижимым образом доказал, что не принадлежит к игрокам мирового уровня, промахнувших с линии вратарской.

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  11. ry-l 28.02.2020 01:56 # ry-l
    Аснл вылетает от Олимпиакоса.
    Челси вылетает от Баварии

    У - уровень

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  12. kukuruzzo 28.02.2020 01:56 # kukuruzzo
    сезон просран, можно до следущего в спячку впадать

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  13. normalyok 28.02.2020 01:55 # normalyok
    это карма-судьба,или что то в этом роде..а по сути-удел терпил)-проёбывать трудных ситуациях-постоянно! \ну и удачи-с попаданием в ЛЕ на след. сезон))!, хотя и это далеко нефакт)

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  14. blacker19 28.02.2020 01:51 # blacker19
    Давно пора было провести сезон без еврокубков, надеюсь арсенал одумается и со временем увидим совсем другую команду

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  15. mancunia-planet 28.02.2020 01:50 # mancunia-planet
    кукуруза , че с еблом?

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  16. pistolero-lfc 28.02.2020 01:48 # pistolero-lfc
    Жалко фанов Арсенала. Какой шикарный гол Абамеянга и какой красивый камбэк Олимпиакоса
    Сезон можно сказать окончен для Щольси и Арсенала

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  17. bes-ter 28.02.2020 01:47 # bes-ter
    Пощупать кожанную сферу)))

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  18. redwhitegun 28.02.2020 01:46 # redwhitegun
    Драма конечно та еще, но шансов на победу в ЛЕ было не много. Слишком ранняя стадия и много сильных команд осталось, так что похуй.

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  19. wolfsmensch 28.02.2020 01:44 # wolfsmensch
    Пропускаем.

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  20. reams 28.02.2020 01:41 # reams
    ну и хорошо, что слили это говно, что ле , что лч параша всё, все силы на КА нужно бросить

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