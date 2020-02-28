"Арсенал" вылетел из Лиги Европы

"Арсенал" завершил выступление в Лиге Европы, проиграв ответный матч 1/16 финала "Олимпиакосу" со счетом 1:2. Решающий гол хозяева "Эмирейтс" пропустили на предпоследней минуте второго экстра-тайма.

По сравнению с победой 3:2 над "Эвертоном" в старте у "канониров" произошло только две перестановки. Доверие Микеля Артеты было оказано Букайо Сака и Александру Лакасетту.



В начальной стадии матча "Арсенал" мог похвастать разве что неплохим контролем над мячом, хотя позже и "Олимпиакосу" удалось пощупать кожаную сферу.



Что касается опасных моментов, то в первом тайме они отсутствовали, и на двоих команды нанесли только один точный удар. Гости выжидали, не желая рисковать раньше времени.



А вот второй тайм начался неожиданно. Защитники домашней команды совершенно упустили из виду Пап Абу Сиссе, который головой замкнул подачу углового — 0:1.



Гол придал уверенности "Олимпиакосу", которого также отчаянно поддерживали приехавшие из Греции болельщики. А вот фанаты домашней команды, как и ее игроки приуныли.



Свой первый удар в створ "Арсенал" нанес только на 75-й минуте, однако голкипер гостей Жозе Са не позволил отличиться Николя Пепе.



Гол Сиссе так и остался единственным за 90 минут, поэтому выяснение отношений перешло в экстра-таймы.



В экстра-таймах "Олимпиакос" создал два опаснейших момента, включая попадание в перекладину, а на 113-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг доказал свою принадлежность к игрокам мирового уровня, пробив в падении через себя — 1:1.



Казалось, путевка в 1/8 финала у "канониров" в кармане, однако гости из последних сил пошли вперед, и на 119-й минуте Юссеф Эль-Араби, выскочив из-за спины защитника, нанес удар ногой после отчаянного заброса верхом в штрафную — 1:2.



У "Арсенала" оставалась пара минут, и один шанс они за это время создали, но Обамеянг непостижимым образом промахнулся с линии вратарской.



"Арсенал", финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы, неожиданно рано сошел с дистанции. Теперь "канонирам" не придется играть по четвергам, и они смогут сосредоточиться на Премьер-Лиге.



"Арсенал" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 1:2 (0:0) после экстра-таймов, по сумме двух матчей — 2:2



Голы: Обамеянг 113 — Сиссе 53, Эль-Араби 119.



"Арсенал": Лено, Беллерин (Уиллок 84), Мустафи (Папастатопулос 103), Луис, Сака, Джака, Себальос (Торрейра 72), Пепе, Озил, Обамеянг, Лакасетт (Мартинелли 105).



"Олимпиакос": Са, Эльабделлауи, Сиссе, Ба, Цимикас (Ловера 114), Бухалакис, Гильерме (Пападопулос 117), Камара, Ранджелович (Масурас 77), Эль-Араби, Вальбуэна (Гашпар 86).



Предупреждения: Ба, Камара.